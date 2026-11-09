Le Nikkei sort de son marché baissier grâce au redressement des valeurs technologiques

L'indice Nikkei a rebondi lundi après qu'une vague de ventes, tirée par le secteur technologique , a fait basculer l'indice de référence en territoire baissier la semaine dernière.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 2,33% pour clôturer à 58.775,50 points, récupérant ainsi une partie de la chute de 6% enregistrée vendredi, qui avait laissé l'indice à plus de 20% en dessous de son plus haut historique atteint en juin. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 2,97% pour atteindre 3.818,16 points.

Les valeurs technologiques américaines se sont redressées vendredi , Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O rebondissant après les fortes baisses enregistrées en début de semaine.

Le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, a progressé de 1,1%, tandis que le S&P 500 .SPX a gagné 0,3%, les craintes s'étant apaisées quant à la possibilité que les victoires électorales des démocrates n'entraînent un renforcement de la réglementation en matière d'IA et une baisse des dépenses consacrées aux centres de données.

"La méfiance vis-à-vis des mesures politiques américaines, telles que la réglementation de l'IA, est profondément ancrée, et une fois la vague initiale d'achats passée, les gains pourraient avoir du mal à se prolonger", a déclaré Takuma Ikemoto, analyste de marché chez Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, dans une note.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu'il était très peu probable qu'il ordonne de nouvelles attaques contre l'Iran tant que les négociations progressaient, sous la médiation du Qatar , alors même que les deux parties ont signalé que des navires avaient été touchés dans le détroit d'Ormuz ou à proximité. Ce conflit, qui dure depuis huit mois, a perturbé les flux énergétiques dans la région.

L'ambiance sur le marché était extrêmement positive lundi, avec 208 des 225 valeurs composant le Nikkei en hausse et 17 en baisse.

Le prestataire de services de conseil Baycurrent 6532.T a enregistré la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei, progressant de 8,8% pour atteindre un nouveau record de clôture. Shimizu 1803.T a suivi avec une hausse de 7,7%, tandis que Mitsubishi Electric 6503.T a progressé de 7,3%.

Le plus grand perdant a été Japan Tobacco 2914.T , dont le cours a chuté de sa limite quotidienne de fluctuation pour la deuxième séance consécutive après que la Russie a saisi ses actifs dans le pays. Son titre a plongé de 15,95%, enregistrant ainsi son plus bas niveau de clôture depuis octobre 2025.

Venaient ensuite Mitsui Chemicals 4183.T , qui a chuté de 8,48% pour atteindre son plus bas niveau de clôture depuis juin 2025, et Tokyu Fudosan Holdings 3289.T , qui a reculé de 4,45%.

par Rocky Swift

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

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