Le Nikkei japonais s'envole grâce au retour de Huang chez Nvidia ; les fournisseurs enregistrent des hausses de plus de 10 %

L'indice Nikkei a rebondi mardi après que Nvidia a réintégré Jensen Huang au poste de directeur général, déclenchant un rebond de soulagement des valeurs liées à l'IA, même si des interrogations plus générales sur les perspectives du secteur persistent.

L'indice Nikkei .N225 a progressé de 3,91% pour clôturer à 58.644,63 points, après avoir grimpé jusqu'à 5,01 % plus tôt dans la séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 2,47% à 3.764,88 points, rebondissant après la baisse de près de 4% enregistrée vendredi. Les marchés de Tokyo étaient fermés lundi pour cause de jour férié.

"Ces nouvelles positives ont fourni un bon prétexte pour racheter des actions. Le marché ayant chuté si brutalement, le rebond lié au débouclement des positions courtes s'avère également important", a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef des marchés chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Le Japon s’est imposé comme un marché clé dans le secteur de l’IA, regroupant des fabricants d’équipements pour puces, des fournisseurs de composants électroniques et des fabricants liés aux centres de données.

Les titres liés à Nvidia NVDA.O ont mené la reprise. Le fabricant de boîtiers pour puces Ibiden 4062.T , qui réalise environ 30% de son chiffre d’affaires avec Nvidia, n’a pas fait l’objet de transactions jusqu’à la clôture en raison d’un afflux d’ordres d’achat à la limite quotidienne, tandis qu’un autre fournisseur clé, Murata Manufacturing 6981.T , a bondi de 14,89% pour atteindre son plus haut niveau quotidien.

Advantest 6857.T a bondi de 12,45%, sa plus forte hausse en pourcentage depuis fin juillet, tandis que Furukawa Electric 5801.T a progressé de 11,54%, sa plus forte hausse en pourcentage depuis deux mois et demi.

Le marché a affiché une bonne santé, avec 167 titres en hausse contre 58 en baisse sur le Nikkei .

Nvidia, valeur phare du secteur de l’IA, avait annoncé la démission de Huang le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une espionne chinoise présumée, une affaire qui a contribué à déclencher la vague de ventes massive sur les marchés boursiers mondiaux la semaine dernière.

Malgré cela, les analystes ont estimé que le retour de Huang ne contribuait guère à dissiper les incertitudes entourant les restrictions sur la construction de centres de données ni à améliorer les perspectives de rentabilité des investissements liés à l’IA.

"L’incertitude s’est en réalité accrue quant à l’ampleur que pourraient prendre à l’avenir les restrictions à l’égard de la Chine", a déclaré Shingo Ide, stratège en chef des actions chez NLI Research Institute.

"Qu’il s’agisse des restrictions sur la construction de centres de données ou des contrôles à l’exportation vers la Chine, ces questions pourraient s’éterniser pendant six mois à un an. Pendant cette période, le marché risque de fluctuer au gré des déclarations des principaux responsables et des différents titres de presse."