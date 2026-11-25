Le Nikkei japonais recule de près de 3 % alors que les valeurs liées à l'IA s'effondrent

L'indice Nikkei a clôturé en baisse de près de 3 % mercredi, les valeurs liées à l'intelligence artificielle ayant suivi la tendance baissière de leurs homologues américaines observée pendant la nuit, tandis que les investisseurs se sont tournés vers les valeurs défensives dans un contexte d'aversion au risque.

L'indice Nikkei .N225 a reculé de 2,78 % à 57 011,62 points, tandis que l'indice Topix .TOPX , plus large, a légèrement baissé de 0,5 % à 3 746,2 points.

Wall Street a reculé mardi, les valeurs technologiques cédant une partie des gains enregistrés lundi, qui avaient été déclenchés par le retour surprise de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia NVDA.O . .N

"Il était difficile d’acheter des actions liées à l’IA après les baisses enregistrées pendant la nuit par les valeurs technologiques à Wall Street", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

"Mais les investisseurs se sont tournés vers d’autres titres qui n’avaient pas profité de la remontée de la séance précédente", a-t-il ajouté.

Les titres liés aux semi-conducteurs, Advantest 6857.T et Tokyo Electron 8035.T , ont chuté de plus de 12 % chacun, devenant ainsi le principal frein à l’indice Nikkei.

SoftBank Group 9984.T et le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T ont chacun perdu plus de 14 %.

En revanche, les laboratoires pharmaceutiques ont progressé, Otsuka Holdings 4578.T , Astellas Pharma 4503.T et Chugai Pharmaceutical 4519.T enregistrant chacun une hausse de plus de 6 %.

Le cabinet de conseil Shift 3697.T a bondi de 7,54 %, devenant ainsi le titre affichant la plus forte hausse en pourcentage du Nikkei.

Le groupe Sony 6758.T a progressé de 4,42 %, apportant le plus grand soutien à l'indice Topix. Toyota Motor 7203.T a progressé de 2,87 % et Honda Motor 7267.T a gagné 1,38 %.

Sur les plus de 1 500 titres cotés sur le marché principal de la Bourse de Tokyo, 63 % ont progressé, 34 % ont reculé et 1 % est resté inchangé.