Le Nikkei japonais rebondit de 2% après une chute provoquée par le secteur technologique

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par Rocky Swift

L'indice Nikkei a rebondi lundi après que la forte chute des valeurs technologiques la semaine dernière a fait basculer l'indice de référence en territoire baissier.

L'indice Nikkei 225 .N225 a progressé de 2% pour s'établir à 58.584,11 points en début de séance, récupérant une partie de la chute de 6% enregistrée vendredi, qui avait laissé l'indice à plus de 20% sous son plus haut historique atteint en juin. L'indice Topix .TOPX , plus large, a gagné 2,8% pour atteindre 3.810,91 points.

Vendredi , le Nasdaq .IXIC a gagné 1,09% et le S&P 500 .SPX a progressé de 0,32%, portés par les valeurs des technologies de l’information.

Nvidia NVDA.O et Tesla TSLA.O ont rebondi après les fortes baisses enregistrées en début de semaine, alimentées par la crainte que les victoires électorales des démocrates n’entraînent un contrôle plus strict de l’IA et ne freinent les dépenses liées aux centres de données.

“La méfiance vis-à-vis des mesures politiques américaines, telles que la réglementation de l’IA, est profondément ancrée, et une fois la vague d’achats initiale passée, les gains pourraient avoir du mal à se prolonger”, a déclaré Takuma Ikemoto, analyste de marché chez Tokai Tokyo Intelligence Laboratory, dans une note.

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche qu’il était très peu probable qu’il ordonne de nouvelles attaques contre l’Iran tant que les négociations progressent, avec le Qatar comme médiateur , alors même que les deux parties signalaient que des navires avaient été touchés dans le détroit d’Ormuz ou à proximité. Ce conflit, qui dure depuis huit mois, a perturbé les flux énergétiques dans la région.

Le marché a affiché une tendance largement positive, avec 214 des 224 titres du Nikkei 225 en hausse et 10 en baisse.

Les plus fortes hausses en pourcentage de l’indice ont été enregistrées par Renesas Electronics 6723.T , en hausse de 6,64%, suivi de Japan Steel Works 5631.T , en hausse de 6,41%, et de Baycurrent 6532.T , qui a gagné 5,88% et s’apprêtait à clôturer à un niveau record.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Tokyu Fudosan Holdings 3289.T , en recul de 5,41%, suivi de SoftBank Group 9984.T , en baisse de 4,73% et en passe d’enregistrer sa clôture la plus basse depuis août 2025, et de Mitsui Fudosan

8801.T , qui a perdu 4,50%.