Le Nikkei japonais progresse pour la troisième journée consécutive, les données économiques et les résultats d'entreprises alimentant l'optimisme autour de l'IA

L'indice boursier japonais Nikkei a progressé mercredi pour la troisième séance consécutive, les données économiques et les résultats d'entreprises ayant redonné un peu d'optimisme au secteur de l'IA, qui avait été malmené.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a progressé de 1,31% pour clôturer à 61.248,59 points. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 0,92% à 3.929,39 points.

Le moral des industriels japonais a atteint en novembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans, selon un sondage Reuters publié mercredi, la forte demande en semi-conducteurs ayant alimenté un optimisme généralisé.

Alors que les actions américaines ont clôturé en baisse cette nuit, les données sur l’inflation , plus élevées que prévu, ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale , la société de cloud IA CoreWeave CRWV.O a annoncé après la clôture qu’elle deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028.

Le Wall Street Journal a rapporté que le chiffre d’affaires trimestriel d’OpenAI, l’opérateur de ChatGPT, avait augmenté d’environ 50% pour atteindre 10 milliards de dollars, alors même que la société continuait d’enregistrer de lourdes pertes d’exploitation.

Les actions mondiales liées à l’IA ont chuté la semaine dernière, les investisseurs craignant que le Congrès américain ne freine les investissements dans ce secteur à la suite de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

L’attention des investisseurs se tourne désormais vers les résultats du troisième trimestre de Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA, qui seront publiés la semaine prochaine, a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities.

“Si ces résultats sont suffisamment solides pour dissiper les inquiétudes concernant les bénéfices de ces titres liés à l’IA et aux semi-conducteurs, cet effet se répercutera probablement aussi sur les principales entreprises japonaises du secteur de l’IA”, a déclaré Akiyama. “Cela pourrait constituer l’un des catalyseurs d’une reprise des cours de ces actions.”

SoftBank Group 9984.T , l’un des plus grands investisseurs japonais dans l’IA, a annoncé mardi après la clôture avoir enregistré une perte nette de 1 100 milliards de yens au deuxième trimestre (soit 6,93 milliards de dollars). Son titre a clôturé en baisse de 0,44% après avoir chuté de plus de 10% plus tôt dans la séance.

Le Nikkei 225 comptait 140 titres en hausse contre 85 en baisse.

Les plus fortes hausses de l’indice ont été enregistrées par Kokusai Electric 6525.T , en hausse de 10,17%, suivi de Sumco 3436.T , en hausse de 9,31%, et de Furukawa Electric 5801.T , qui a gagné 8,01%.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Sapporo Holdings 2501.T , en recul de 7,16%, suivi de Tokyu 9005.T , en baisse de 6,61% et qui a clôturé à son plus bas niveau depuis juillet 2022, et de Sharp 6753.T , qui a perdu 6,33%.

(1 $ = 158,7600 yens)