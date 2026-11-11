Le Nikkei japonais progresse pour la troisième journée consécutive, les données économiques et les résultats d'entreprises alimentant l'optimisme autour de l'IA

L'indice boursier japonais Nikkei a progressé mercredi pour la troisième séance consécutive, les données économiques et les résultats financiers ayant redonné un peu d'optimisme au secteur de l'IA , qui avait été malmené .

L' .N225 de référence Nikkei 225 a progressé de 0,80% à 60 942,48 points à la mi-journée. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 0,79% à 3 924,51 points.

Le moral des industriels japonais a atteint en novembre son plus haut niveau depuis plus de cinq ans, selon un sondage Reuters publié mercredi, la forte demande en semi-conducteurs alimentant un optimisme généralisé.

Alors que les actions américaines ont clôturé en baisse cette nuit, les données sur l’inflation , plus élevées que prévu, ayant renforcé les anticipations d’une hausse des taux de la Réserve fédérale , la société de cloud IA CoreWeave CRWV.O a annoncé après la clôture qu’ elle deviendrait rentable sur une base ajustée au premier semestre 2028.

Le Wall Street Journal a rapporté que le chiffre d’affaires trimestriel d’OpenAI, l’opérateur de ChatGPT, avait augmenté d’environ 50% pour atteindre 10 milliards de dollars, alors même que la société continuait d’enregistrer de lourdes pertes d’exploitation.

Les actions mondiales liées à l’IA ont chuté la semaine dernière, les investisseurs craignant que le Congrès américain ne freine les investissements dans ce secteur à la suite de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat.

L’attention des investisseurs se tourne désormais vers les résultats du troisième trimestre de Nvidia NVDA.O , figure de proue de l’IA, qui seront publiés la semaine prochaine, a déclaré Wataru Akiyama, stratège actions chez Nomura Securities.

"Si ces résultats sont suffisamment solides pour dissiper les inquiétudes concernant les bénéfices de ces titres liés à l’IA et aux semi-conducteurs, cet effet se répercutera probablement aussi sur les principales entreprises japonaises du secteur de l’IA", a déclaré M. Akiyama. "Cela pourrait constituer l’un des catalyseurs d’une reprise des cours de ces actions."

SoftBank Group 9984.T , l’un des plus grands investisseurs japonais dans l’IA, a annoncé mardi après la clôture avoir enregistré une perte nette de 1 100 milliards de yens (6,93 milliards de dollars ) au deuxième trimestre. Son action a chuté de 3,02% mercredi.

Le Nikkei 225 comptait 149 titres en hausse contre 75 en baisse.

Les plus fortes hausses en pourcentage ont été enregistrées par Nichirei 2871.T , en hausse de 8,18% et en passe de réaliser sa plus forte progression journalière depuis novembre 2022, suivi par Kokusai Electric 6525.T et Taiyo Yuden 6976.T , en hausse d’environ 7,5%.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Mitsui Kinzoku 5706.T , en recul de 7,28%, suivi de DeNA 2432.T , en baisse de 6,90%, et de Tokyu 9005.T , qui a chuté de 5,63%, s'approchant de sa plus forte baisse journalière depuis août 2024.

(1 $ = 158,7600 yens)