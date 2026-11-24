Le Nikkei japonais progresse de plus de 4 % après la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général de Nvidia

L'indice Nikkei a grimpé de plus de 4% mardi, dans le sillage d'une forte remontée à Wall Street, la décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang au poste de directeur général ayant ravivé l'enthousiasme des investisseurs pour le secteur de l'intelligence artificielle.

L’indice Nikkei 225 .N225 a progressé de 4,62% à 59.045 , 30 points , se remettant d’une chute de 5% enregistrée vendredi . L’indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 2 , 8% à 3 .777 , 21 points , inversant ainsi la tendance après une baisse de près de 4% vendredi. Les marchés de Tokyo étaient fermés lundi pour cause de jour férié.

“Ces nouvelles positives ont fourni un bon prétexte pour racheter des actions. Le marché ayant chuté si brutalement, le rebond lié au recouvrement des positions courtes s’avère également important”, a déclaré Masahiro Ichikawa, stratège en chef des marchés chez Sumitomo Mitsui DS Asset Management.

Les titres liés à l'intelligence artificielle et aux puces électroniques ont mené la remontée du Nikkei, avec Murata Manufacturing 6981.T qui a bondi de 14,6%, Advantest 6857.T en hausse de 13,2% et Tokyo Electron 8035.T en forte progression de 11,4%. Les fournisseurs de centres de données, tels que Furukawa Electric 5801.T , ont progressé de 13,15% et Mitsui Kinzoku 5706.T a gagné 9,33%.

La tendance générale du marché était positive, avec 158 titres en hausse sur l’indice Nikkei contre 64 en baisse, tandis que 3 titres sont restés stables.

L'action de Nvidia NVDA.O , valeur phare du secteur de l'IA, a bondi de 31,5% pendant la nuit, enregistrant sa plus forte hausse journalière en pourcentage depuis le 9 mai 2003.

Le fabricant de puces avait annoncé la démission de Huang le 12 novembre à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une impliquerait une espionne chinoise présumée, une affaire qui a contribué à déclencher la vague de ventes massive sur les marchés boursiers mondiaux la semaine dernière.

Dans le même temps, les analystes estiment que le retour de Jensen Huang ne signifie pas pour autant que les incertitudes entourant les restrictions sur la construction de centres de données vont s’atténuer, ni qu’il améliorera la rentabilité des investissements dans l’IA.

“L’incertitude s’est en réalité accrue quant à l’ampleur du durcissement des restrictions à l’encontre de la Chine à l’avenir”, a déclaré Shingo Ide, stratège en chef des actions chez NLI Research Institute.

“Qu’il s’agisse des restrictions sur la construction de centres de données ou des contrôles à l’exportation vers la Chine, ces questions pourraient s’éterniser pendant six mois à un an. Pendant cette période, le marché risque de fluctuer au gré des déclarations des principaux responsables et des différents titres de presse.”