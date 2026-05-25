Le Nikkei japonais franchit pour la première fois la barre des 65.000 points, porté par l'optimisme suscité par les négociations sur l'Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec les cours de clôture) par Rocky Swift

L'indice Nikkei du Japon a franchi pour la première fois lundi la barre des 65.000 points, l'optimisme quant à un accord visant à mettre fin à la guerre en Iran ayant stimulé la demande d'actifs risqués.

L'indice de référence Nikkei 225 .N225 a bondi de 2,87% pour clôturer à 65.158,19 points après avoir atteint un record intrajournalier de 65.408,87 points. Sa hausse de 8,95% au cours des trois dernières séances a constitué la plus forte progression sur trois jours enregistrée depuis plus de six ans. L'indice Topix .TOPX , plus large, a grimpé de 1,29% pour atteindre 3.942,57 points.

La dépendance du Japon vis-à-vis des énergies importées a rendu son économie vulnérable à la flambée des prix du pétrole provoquée par le conflit qui oppose depuis près de trois mois les États-Unis, Israël et l'Iran.

Le président américain Donald Trump a déclaré ce week-end que Washington et l'Iran avaient “largement négocié” un protocole d'accord sur un accord de paix qui rouvrirait la voie maritime du détroit d'Ormuz au transport de pétrole. Il a ajouté par la suite qu'il avait demandé à ses représentants de ne pas se précipiter pour conclure un accord .

Cette nouvelle a entraîné une baisse des prix du pétrole ainsi qu’une hausse des obligations d’État japonaises et du yen, renforçant les signes d’une amélioration du sentiment de risque, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

“Même si un accord est conclu, des incertitudes subsistent quant à son respect, car le gouvernement iranien n’est peut-être pas unanime sur la question,” a déclaré Sawada.

“La barre des 65.000 points est un seuil psychologique important; atteindre ce niveau a donc suscité une certaine prudence et une pression à la vente dans une fourchette de prix aussi élevée.”

L'indice Nikkei comptait 141 titres en hausse contre 83 en baisse. Les actions liées au secteur en pleine effervescence de l'IA, qui est vulnérable aux prix du pétrole en raison des coûts énergétiques considérables liés au calcul, figuraient parmi les plus fortes hausses. Fujikura 5803.T , fabricant de câbles et de fibres optiques, et le fabricant de puces Kioxia 285A.T ont tous deux bondi de plus de 14%.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Archion

543A.T , en recul de 8,4%, suivi de Pan Pacific International

7532.T , en baisse de 4,9%, et d'Aeon 8267.T , qui a chuté de 4,8%.