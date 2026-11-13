Le Nikkei japonais enregistre sa meilleure semaine depuis cinq mois malgré les turbulences chez Nvidia

L'indice Nikkei a clôturé en hausse vendredi et a enregistré sa plus forte progression hebdomadaire depuis cinq mois, les résultats encourageants et le regain d'optimisme autour de l'IA ayant aidé le marché à se remettre de la forte correction de la semaine précédente, malgré les inquiétudes concernant Nvidia.

L'indice Nikkei .N225 a progressé de 0,53 % pour clôturer à 61.142,35 points, affichant une hausse hebdomadaire de 6,46 %, soit sa meilleure semaine depuis celle qui s'est terminée le 15 juin.

Le Topix, plus large, .TOPX a progressé de 0,11 % à 3.941,57, enregistrant une hausse hebdomadaire de 6,3 %, sa plus forte depuis la mi-août 2024.

Le marché a progressé malgré une vague de ventes nocturnes sur les actions de Nvidia NVDA.O , qui a pesé sur les valeurs américaines. Les hausses enregistrées par Broadcom AVGO.O et Alphabet GOOGL.O ont toutefois témoigné de la confiance persistante des investisseurs dans l’ensemble du secteur de l’IA.

Les valeurs des semi-conducteurs ont progressé en début de séance, même si certaines ont vu leurs gains s’amenuiser à la clôture en raison de l’affaiblissement des actions sud-coréennes. Advantest 6857.T a gagné 2,08 % et Tokyo Electron 8035.T a progressé de 1,69 %, tandis que SoftBank Group 9984.T a perdu 5,11 %.

“La hausse des actions liées aux semi-conducteurs et à l’IA, qui étaient sous pression depuis une période relativement longue, semble avoir été un facteur déterminant dans les gains enregistrés cette semaine par l’indice Nikkei et le Topix”, a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

Le départ de Jensen Huang, directeur général de Nvidia, , a également soulevé des questions quant à l’orientation future de l’entreprise et à ses implications pour la politique américaine d’exportation de puces électroniques et l’accès au marché chinois.

Les actions japonaises ont reculé jeudi sur fond d’inquiétudes liées à Nvidia, ce qui a contribué à préparer le terrain pour le rebond de vendredi, a expliqué Mme Sawada.

La tendance générale du marché était positive vendredi, avec 132 valeurs du Nikkei 225 en hausse contre 91 en baisse et deux inchangées.

Les plus fortes hausses en pourcentage du Nikkei ont été enregistrées par Sapporo Holdings 2501.T , en hausse de 8,56 %, suivi de Trend Micro 4704.T , en hausse de 8,32 %, et d’Amada 6113.T , qui a gagné 7,59 %.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Mercari 4385.T , en recul de 8,88 %, suivi de The Japan Steel Works 5631.T , en baisse de 8,46 %, et de Kawasaki Heavy Industries 7012.T , qui a perdu 8,29 %.