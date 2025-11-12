 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
51 063,31
+0,43%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei finit en hausse de 0,43%
information fournie par Reuters 12/11/2025 à 07:40

L'indice Nikkei .N225 a gagné 0,43% mercredi à 51.063,31 points. Le Topix .TOPX , plus large, a pris 1,14% à 3.359,33 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
51 063,31 Pts Six - Forex 1 +0,43%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président chinois Xi Jinping (g) et le roi d'Espagne Felipe VI passent en revue la Garde d'honneur à Pékin, le 12 novembre 2025 ( POOL / ANDRES MARTINEZ CASARES )
    Chine: le roi d'Espagne en visite d'Etat, 18 ans après son père
    information fournie par AFP 12.11.2025 07:43 

    Le roi d'Espagne, Felipe VI, a été accueilli en grande pompe mercredi à Pékin par le président Xi Jinping, à l'occasion de sa première visite d'Etat en Chine depuis son accession au trône en 2014. La Chine est le premier partenaire commercial de l'Espagne en Asie ... Lire la suite

  • Une carte Pluxee (Crédit: L. Grassin / )
    Pluxee conteste des mesures du gouvernement brésilien
    information fournie par Zonebourse 12.11.2025 07:43 

    Pluxee indique envisager une action en justice au Brésil contre des mesures à propos du Programme d'Alimentation du Travailleur (PAT), concernant notamment le taux de commission commerçant, les délais de remboursement et le traitement des titres-restaurant. Le ... Lire la suite

  • SOLUTIONS 30 SE : Un rebond est probable depuis les supports
    SOLUTIONS 30 SE : Un rebond est probable depuis les supports
    information fournie par TEC 12.11.2025 07:35 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Pour sa part, le RSI est plutôt dans une zone de ... Lire la suite

  • WENDEL : La tendance baissière peut reprendre
    WENDEL : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 12.11.2025 07:31 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank