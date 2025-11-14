 Aller au contenu principal
Le Nikkei finit en baisse de 1,77%
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 07:31

L'indice Nikkei .N225 a perdu 1,77% vendredi à 50.376,53 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 0,65% à 3.359,81 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
50 376,53 Pts Six - Forex 1 -1,77%
