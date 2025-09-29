 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 884,18
+0,17%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le Nikkei finit en baisse de 0,69%
information fournie par Reuters 29/09/2025 à 08:33

L'indice Nikkei .N225 a perdu 0,69% lundi à 45.043,75 points. Le Topix .TOPX , plus large, a cédé 1,74% à 3.131,57 points.

(Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement)

Pour d'autres informations, veuillez cliquer sur les codes suivants : Ensembles des indices Nikkei 0#.NIKKEI Ensemble des valeurs du Nikkei-225 0#.N225 Indice .N225 Indice .N300 Indice TOPIX .TOPX Top 30 par volume .AV.T Volume total .TV.T Top 20 hausses en % .PG.T Top 20 baisses en % .PL.T Futures Nikkei 225 0#JNI: Futures Topix 0#JTI: Nouvelles des OPV japonaises JP/IPODIARY Enquête allocations d'actifs au Japon JP/ASSET Agenda Japon JP/DIARY

(Cette dépêche a été générée automatiquement par Reuters)

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

Nikkei 225
45 043,75 Pts Six - Forex 1 -0,69%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La présidente moldave Maia Sandu quitte un bureau de vote à Chisinau, le 28 septembre 2025 ( AFP / Daniel MIHAILESCU )
    Le parti pro-européen PAS remporte les législatives en Moldavie
    information fournie par AFP 29.09.2025 09:26 

    Le parti pro-européen PAS de la présidente Maia Sandu a remporté avec un peu plus de 50% des voix les législatives de dimanche en Moldavie, marquées par des accusations d'ingérence russe, selon les résultats officiels publiés lundi. Le Parti Action et Vérité (PAS), ... Lire la suite

  • Le logo de la compagnie pétrolière et gazière française TotalEnergies est visible sur une station-service à Drancy
    TotalEnergies prend 49% dans des actifs de production de gaz de Continental Resources
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:25 

    TotalEnergies a annoncé lundi avoir signé un accord avec Continental Resources pour acquérir une participation de 49% dans des actifs de production de gaz naturel détenus et opérés par le groupe américain dans le bassin d’Anadarko, dans l'Etat d'Oklahoma. Le potentiel ... Lire la suite

  • Bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    L'Europe ouvre dans le vert, les yeux rivés sur le risque de "shutdown" aux USA
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:24 

    Les principales Bourses européennes avancent en début de séance lundi, alors que les investisseurs se préparent à une possible fermeture partielle des administrations fédérales américaines ("shutdown"), qui retarderait la publication du rapport sur l'emploi pour ... Lire la suite

  • Grève organisée par le syndicat Verdi à l'aéroport de Francfort
    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois d'ici à 2030
    information fournie par Reuters 29.09.2025 09:23 

    Lufthansa va supprimer 4.000 emplois administratifs d'ici 2030 en s'appuyant sur la numérisation, l'automatisation et la consolidation des processus, a déclaré lundi la compagnie aérienne allemande dans le cadre de sa journée investisseurs. Le groupe s'est également ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank