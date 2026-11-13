Le Nikkei en passe de connaître sa meilleure semaine depuis cinq mois malgré les turbulences chez Nvidia

par Satoshi Sugiyama

Vendredi, l'indice Nikkei japonais était en passe d'enregistrer sa meilleure semaine depuis cinq mois, se remettant d'une forte baisse la semaine précédente grâce à des résultats financiers encourageants et à un regain d'optimisme autour de l'intelligence artificielle , qui ont redonné confiance aux investisseurs, malgré les turbulences entourant le fabricant de puces Nvidia.

L'indice Nikkei .N225 progressait de 1,25 % à 61 576,91 points à 01h40 GMT, ce qui le mettait en passe de terminer la semaine avec une hausse hebdomadaire de 7,3 %, sa plus forte progression depuis la semaine du 15 juin.

L'indice Topix .TOPX , plus large, a progressé de 0,63 % à 3 962,08 points et s'apprêtait à enregistrer une hausse hebdomadaire d'environ 7 %, sa plus forte progression depuis la mi-août 2024.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont mené la hausse du Nikkei, avec Advantest 6857.T en hausse de 5,9 %, Tokyo Electron 8035.T en hausse de 3 % et Kioxia 285A.T en hausse de 2,9 %.

Ces hausses sont intervenues malgré une vague de ventes sur les actions de Nvidia pendant la nuit, qui a entraîné les actions américaines à la baisse . Toutefois, les fabricants de puces concurrents Broadcom AVGO.O et Alphabet GOOGL.O ont progressé, ce qui suggère que l'optimisme des investisseurs concernant le secteur de l'IA dans son ensemble est resté intact.

"La hausse des actions liées aux semi-conducteurs et à l'IA, qui étaient sous pression depuis une période relativement longue, semble avoir été un facteur déterminant dans les gains enregistrés cette semaine par l'indice Nikkei et le Topix", a déclaré Maki Sawada, stratège en actions chez Nomura Securities.

Les informations concernant le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang , ont également soulevé des questions quant à l'orientation future de l'entreprise et à ses implications pour la politique américaine d'exportation de puces électroniques et l'accès au marché chinois.

Les actions japonaises s'étaient déjà affaiblies lors de la séance précédente en raison des inquiétudes liées à l'évolution de la situation chez Nvidia, ce qui a contribué à préparer le terrain pour le rebond de vendredi, a expliqué Mme Sawada.

La tendance générale du marché était positive, avec 138 titres en hausse dans le Nikkei 225, contre 82 en baisse et 5 inchangés.

Les valeurs bancaires cotées à la Bourse de Tokyo .IBNKS.T ont progressé de 1 %, suivant la hausse des rendements des bons du Trésor américain sur fond de spéculations concernant d'éventuelles hausses des taux d'intérêt aux États-Unis . Les trois plus grandes banques japonaises devaient publier leurs résultats plus tard dans la journée.

Les plus fortes hausses en pourcentage de l'indice ont été enregistrées par Amada Co 6113.T , en hausse de 9,46 %, suivie par Socionext 6526.T , qui a gagné 6,77 %, et Trend Micro 4704.T , en hausse de 6,61 %.

Les plus fortes baisses ont été enregistrées par Terumo 4543.T , en recul de 7,39 %, suivi de Haseko 1808.T , en baisse de 6,12 %, et de Mercari 4385.T , qui a perdu 3,68 %.

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