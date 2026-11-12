Le Nikkei cède ses gains alors que l'action Nvidia s'effondre

par Junko Fujita

L'indice Nikkei a effacé ses gains initiaux pour terminer en baisse jeudi, les valeurs technologiques ayant perdu du terrain alors que les contrats à terme sur le Nasdaq prolongeaient leur recul, tandis que l'action Nvidia < NVDA.O> a plongé en séance après la clôture.

Le titre de Nvidia a chuté de plus de 8 % en séance prolongée après que le Wall Street Journal a été le premier à annoncer que la société s'apprêtait à licencier son directeur général, Jensen Huang.

Le conseil d'administration de Nvidia se réunit pour décider s'il convient de démettre M. Huang de ses fonctions, a déclaré à Reuters une source proche du dossier, alors que le premier fournisseur mondial de puces d'intelligence artificielle est confronté à des informations faisant état de deux relations extraconjugales impliquant son dirigeant de longue date.

L'indice .N225 Nikkei a reculé de 0,7 % à 60.819,836, après avoir progressé de 0,88 % plus tôt dans la séance. L'indice Topix .TOPX , plus large, a légèrement progressé de 0,2 % à 3.937,33.

Les contrats à terme sur le Nasdaq NQc1 affichaient une baisse de près de 1 % en Asie.

"Les acteurs du marché s'attendaient à ce que Wall Street recule plus tard dans la journée, les contrats à terme sur le Nasdaq étant en baisse lors des échanges asiatiques", a déclaré Takamasa Ikeda, gestionnaire de portefeuille senior chez GCI Asset Management.

"Et les investisseurs ont pris en compte la chute du titre Nvidia lors des échanges après clôture."

À Tokyo, les fournisseurs liés à Nvidia, Advantest 6857.T et Ibiden 4062.T , ont chuté respectivement de 4,64 % et 8,32 %.

Ibiden a enregistré la plus forte baisse en pourcentage du Nikkei.

Le fabricant de puces mémoire Kioxia 285A.T a perdu ses gains initiaux pour terminer en baisse de 2,83 %, tandis que le fabricant d'équipements pour la fabrication de puces Tokyo Electron 8035.T a vu ses gains se réduire pour terminer en hausse de 0,35 %.

L'investisseur technologique SoftBank Group 9984.T a également cédé ses gains pour reculer de 3,04 %.

Le groupe Sony 6758.T , fabricant d'appareils audio et de caméras, a progressé de 1,93 %, devenant ainsi le principal moteur de la hausse de l'indice Topix. Japan Tobacco 2914.T a progressé de 7,8 %.

Sur les 225 valeurs composant le Nikkei, 153 ont progressé et 72 ont reculé.

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