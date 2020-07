Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Nikkei à Tokyo finit en hausse de 0,4% Reuters • 09/07/2020 à 08:38









TOKYO FINIT EN HAUSSE PARIS (Reuters) - La Bourse de Tokyo a fini en légère hausse jeudi, tirée par les actions technologiques dans le sillage de Wall Street.L'indice Nikkei a gagné 0,4% à 22.529,29 points, après avoir gagné jusqu'à 1% en séance, et le Topix, plus large, a fini à l'équilibre à 1.557,33 points. La tendance a été affectée par l'augmentation des cas de coronavirus dans le pays et à l'étranger. A Tokyo, 224 nouveaux cas de contamination ont été confirmés au cours des vingt-quatre dernières heures, a rapporté jeudi la chaîne de télévision publique japonaise NHK, le bilan quotidien le plus élevé dans la capitale japonaise depuis mi-avril. Aux valeurs, le conglomérat technologique et poids lourd de la cote SoftBank a gagné de 4,78%, soutenant la progression du secteur de l'information et de la communication (+1,6%). Le groupe pharmaceutique Eisai a grimpé de 5,11% après avoir soumis, avec son partenaire américain Biogen, une demande de commercialisation de leur traitement expérimental de la maladie d'Alzheimer auprès des autorités américaines du médicament (FDA). (Ces données sont susceptibles de varier encore légèrement). (Laetitia Volga, édité par Henri-Pierre André)

Valeurs associées SOFTBANK GROUP Tradegate +1.79% EISAI CO LTD OTCBB +1.28%