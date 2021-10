Le Nigéria lance officiellement sa monnaie numérique, l'eNaira

(AOF) - Le président Muhammadu Buhari a officiellement dévoilé la monnaie numérique de la Banque centrale du Nigeria (CBDC), connue sous le nom d'eNaira, ce lundi 25 octobre 2021. "Le lancement de l'eNaira est l'aboutissement de plusieurs années de recherches menées par la Banque centrale du Nigeria pour repousser les limites du système de paiement afin de rendre les transactions financières plus faciles et transparentes pour toutes les couches de la société", a déclaré la banque centrale ce week-end.

