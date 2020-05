Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Le Nigeria assouplit le confinement à Lagos et Abuja Reuters • 04/05/2020 à 11:29









LAGOS, 4 mai (Reuters) - Les autorités nigérianes ont amorcé lundi l'assouplissement des mesures de confinement instaurées à Abuja, la capitale du pays, et Lagos, sa plus grande ville. Le pays a enregistré 2.558 cas confirmés de coronavirus depuis la fin février, date à laquelle le virus y est apparu, un bilan moins élevé que celui des pays occidentaux. Le gouvernement nigérian a annoncé que les mesures de confinement en vigueur depuis le 30 mars à Abuja et dans les Etats de Lagos et Ogun seraient progressivement levées au cours d'une période de six semaines. "Nous ferons ce qu'il faut pour stopper la propagation du #COVID19 et nous devons prendre nos responsabilités et faire ce qu'il faut pour notre sécurité", a écrit sur Twitter le gouverneur de l'Etat de Lagos". (Alexis Akwagyiram et Temilade Adelaja; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

