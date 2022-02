Le nickel au plus haut depuis près de 11 ans

(AOF) - Le cours du nickel grimpe de 3% à 23 871,5 dollars la tonne, évoluant sur ses plus hauts niveaux depuis près de 11 ans (avril/mai 2011). Le "métal du diable", utilisé notamment pour la fabrication des batteries pour véhicules électriques, est soutenu par la crise ukrainienne. La Russie est aussi le troisième fournisseur mondial de ce métal. Le plus grand producteur de nickel au monde est une société russe, Norilsk Nickel. Dans ce cadre, une baisse des livraisons de nickel causée par la guerre et/ou des sanctions internationales, tendra inéluctablement son cours.

