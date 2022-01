Le nickel au plus haut depuis plus de 11 ans

(AOF) - Le cours du nickel a atteint 23 565 dollars la tonne, un niveau qu'il n'avait plus connu depuis août 2011. Alors que ce métal bénéficie d'une forte demande du fait de son utilisation dans les batteries pour les voitures électriques, les spécialistes s'inquiètent d'une possible restriction de l'offre alors que la Russie est menacée de sanctions en cas d'attaque de l'Ukraine. Le prix du nickel est également soutenu par la faiblesse des stocks du LME.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.