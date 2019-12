Le nickel au plus bas depuis cinq mois

(AOF) - Le cours du nickel a atteint cette semaine son plus bas niveau depuis cinq mois à 13 605 dollars la tonne. Le «métal du diable » est pénalisé par le regain d'incertitude sur la conjoncture mondiale et plus particulièrement chinoise. Affectée par le conflit commercial avec les Etats-Unis, la Chine, premier pays consommateur au monde de ce métal utilisé pour la fabrication d'acier inoxydable, a vu sa croissance ralentir à 6 % sur un an au troisième trimestre, un plus bas de près de 30 ans.