Le New York Times prévoit une croissance des revenus d'abonnement trimestriels supérieure aux estimations

Le New York Times NYT.N a prévu pour le premier trimestre des revenus d'abonnement supérieurs aux estimations de Wall Street mercredi, s'attendant à ce que sa stratégie de regroupement des produits d'information et de style de vie attire davantage d'utilisateurs payants.

Le journal prévoit une croissance des revenus d'abonnement comprise entre 9 et 11 %, contre une estimation moyenne des analystes de 9,2 %, selon les données compilées par Visible Alpha.

Les actions de l'entreprise étaient en baisse de près de 2 % dans les transactions de pré-marché. L'action a augmenté d'environ 33 % l'année dernière.

La stratégie de regroupement aide l'entreprise à améliorer l'engagement et la fidélisation des abonnés à un moment où les utilisateurs comptent de plus en plus sur les chatbots d'intelligence artificielle tels que ChatGPT d'OpenAI et Gemini de Google pour obtenir des informations.

Les tensions géopolitiques accrues et l'incertitude économique ont incité de nombreux lecteurs à suivre de près l'actualité, mais les éditeurs sont également de plus en plus en concurrence avec les médias sociaux et d'autres plateformes pour attirer l'attention du public.