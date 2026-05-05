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Le New York Times poursuivi en justice par une agence de placement américaine au sujet de ses objectifs en matière de diversité
information fournie par Reuters 05/05/2026 à 19:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le New York Times NYT.N a été poursuivi mardi par la Commission américaine pour l'égalité des chances en matière d'emploi (EEOC), qui a accusé le journal d'avoir écarté un homme blanc d'une promotion à un poste de rédacteur en chef au profit d'un candidat moins qualifié afin d'atteindre ses objectifs de diversité.

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