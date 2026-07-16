Le New York Times cherche à faire annuler les assignations à comparaître adressées à ses journalistes dans le cadre d'un reportage sur l'Air Force One

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur la procédure et le contexte à partir du paragraphe 2)

Le New York Times a déposé une requête auprès du tribunal afin de faire annuler les citations à comparaître émises par un grand jury fédéral à l’encontre de trois de ses journalistes concernant leurs reportages sur le nouvel Air Force One du président Donald Trump , financé par le Qatar, a déclaré mercredi un porte-parole.

Jay Clayton, le procureur fédéral de Manhattan, a délivré vendredi ces citations à comparaître , peu après que le New York Times eut révélé que le nouvel Air Force One ne disposait pas de certains dispositifs de sécurité présents sur l’ancien appareil. Les journalistes du quotidien ont reçu l’ordre de comparaître mercredi devant un grand jury au tribunal fédéral de Manhattan.

« Comme nous l’avons exposé dans notre requête, ces citations à comparaître sont émises de mauvaise foi afin de punir le Times pour sa couverture médiatique », a déclaré David McCraw, vice-président senior et directeur juridique adjoint du New York Times, dans un communiqué.

« Nous allons saisir la justice pour défendre le droit de nos journalistes à rendre compte librement de l’action de l’administration et à fournir au public des informations qui comptent. »

Le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré mercredi devant une commission du Sénat américain que les journalistes n’étaient pas visés par une enquête, mais que les citations à comparaître avaient pour but d’identifier les personnes à l’origine de fuites d’informations sensibles relatives à la sécurité nationale.

M. McCraw a demandé au tribunal de rendre public le dossier déposé par le journal, qui reste sous scellés. Le journal, a-t-il déclaré, « estime que le public a le droit d’être informé sur cette affaire ».