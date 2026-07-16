Le New York Times cherche à faire annuler les assignations à comparaître adressées à des journalistes dans le cadre d'un reportage sur l'Air Force One

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* Des assignations à comparaître ont été délivrées vendredi à la suite d'un article du Times consacré aux dispositifs de sécurité du nouvel Air Force One

* Le ministère de la Justice affirme que les journalistes ne font pas l’objet de l’enquête et que les assignations visent à identifier les sources des fuites

* Certaines associations de défense de la presse ont accusé Trump d'utiliser le pouvoir de l'État pour harceler les médias

(Mise à jour de l'article du 15 juillet avec du contexte dans les paragraphes 4, 6-7 et à partir du paragraphe 9)

Le New York Times a déposé une requête auprès du tribunal afin de faire annuler les citations à comparaître devant le grand jury fédéral adressées à trois de ses journalistes au sujet de leurs articles sur le nouvel Air Force One du président Donald Trump , offert par le Qatar, a déclaré mercredi un porte-parole.

Jay Clayton, le procureur fédéral de Manhattan, a émis ces citations à comparaître vendredi dernier, peu après que le New York Times eut révélé que le nouvel Air Force One ne disposait pas de certains dispositifs de sécurité présents sur l’ancien appareil. Les journalistes du quotidien ont reçu l’ordre de comparaître devant un grand jury au tribunal fédéral de Manhattan.

"Comme nous l’avons exposé dans notre requête, ces citations à comparaître sont émises de mauvaise foi afin de punir le Times pour sa couverture médiatique", a déclaré David McCraw, vice-président senior et directeur juridique adjoint du New York Times, dans un communiqué.

Plusieurs associations de défense de la presse ont accusé Trump d’utiliser le pouvoir gouvernemental et des poursuites judiciaires privées pour intimider et harceler les médias.

Le procureur général par intérim Todd Blanche a déclaré mercredi devant une commission du Sénat américain que les journalistes n’étaient pas visés par une enquête, mais que les citations à comparaître avaient pour but d’identifier les personnes à l’origine de fuites d’informations sensibles relevant de la sécurité nationale.

Les directives du ministère de la Justice imposent des restrictions aux citations à comparaître visant des journalistes et exigent qu’elles soient approuvées au plus haut niveau.

Les requêtes telles que celle de M. McCraw visant à faire annuler une assignation à comparaître sont généralement classées confidentielles en raison du caractère secret des procédures du grand jury.

M. McCraw a toutefois demandé au tribunal de rendre la requête publique, affirmant que le journal "estime que le public a le droit d’être informé sur cette affaire".

Tant les administrations républicaines que démocrates ont cherché à contraindre des journalistes à révéler leurs sources lors d’enquêtes sur des fuites vers la presse, mais des associations de défense des médias affirment que l’administration républicaine de Trump a recouru de manière trop abusive aux citations à comparaître et aux mandats de perquisition, notamment à l’encontre du Washington Post et du Wall Street Journal. Le National Press Club et le Reporters Committee for Freedom of the Press ont tous deux critiqué les citations à comparaître adressées au New York Times.

En janvier, des organisations de défense de la liberté de la presse ont critiqué le FBI pour avoir pris la décision inhabituelle de perquisitionner le domicile d’un journaliste du Washington Post dans le cadre d’une enquête sur une fuite.

Les juges fédéraux ont fait preuve, sous l’administration Trump, d’une volonté inhabituelle de bloquer les citations à comparaître dans le cadre d’enquêtes qu’ils jugent motivées par des considérations politiques. Cette année, les tribunaux ont rejeté des demandes d’informations dans le cadre d’enquêtes visant l’ancien président de la Réserve fédérale Jerome Powell et des responsables démocrates du Minnesota.

"Nous allons saisir la justice pour défendre le droit de nos journalistes à rendre compte librement de l’action de l’administration et à fournir au public des reportages qui comptent", a déclaré M. McCraw.

La Cour suprême des États-Unis a estimé que le premier amendement de la Constitution américaine, qui garantit la liberté de la presse, n’autorise pas les journalistes à refuser de se conformer à une assignation à comparaître, sauf si celle-ci est délivrée de mauvaise foi ou dans le but de les harceler.

De nombreux États, dont New York, disposent de lois de protection des sources qui protègent les sources des journalistes. Il n’existe toutefois aucun équivalent au niveau fédéral, et les lois d’État en la matière ne s’appliquent pas aux citations à comparaître fédérales.

Dans des affaires précédentes, le ministère de la Justice a retiré des citations à comparaître devant un grand jury visant des journalistes du Washington Post et du Wall Street Journal après que celles-ci eurent été contestées dans des dossiers judiciaires sous scellés.