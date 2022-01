Le New York Times acquiert le site The Athletic pour 550 millions de dollars information fournie par AOF • 07/01/2022 à 14:16



(AOF) - The New York Times Compagny a annoncé hier soir avoir signé un accord pour acquérir le site d'informations sportives The Athletic pour un montant de 550 millions de dollars. Le groupe de presse s'attend à ce que l'opération soit immédiatement relutive en termes de croissance des revenus et qu'elle ait un effet dilutif sur son bénéfice d'exploitation pendant environ trois ans, au fur et à mesure de l'augmentation des abonnements et de la mise en place d'une activité publicitaire, puis un effet positif par la suite.



Meredith Kopit Levien, la PDG du groupe, a déclaré que l'acquisition de The Athletic plaçait la société en position "de leader mondial du journalisme sportif et offre aux anglophones du monde entier une raison supplémentaire de se tourner vers la Times Company pour répondre à leurs besoins quotidiens en matière d'information et de vie".



"D'un point de vue stratégique, nous pensons que cette acquisition accélérera notre capacité à changer d'échelle et à approfondir les relations avec les abonnés, a ajouté la dirigeante. Nous sommes maintenant en quête d'un objectif significativement plus grand que 10 millions d'abonnements et nous pensons que The Athletic nous permettra d'élargir notre marché d'abonnés potentiels".



A décembre 2021, The Athletic comptait 1,2 million d'abonnés.





