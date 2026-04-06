Le New Jersey ne peut pas réglementer le marché des prédictions de Kalshi, selon une cour d'appel américaine

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Une cour d'appel fédérale a statué lundi que les autorités de régulation des jeux du New Jersey ne pouvaient pas empêcher Kalshi de permettre aux habitants de l'État d'utiliser son marché de prédiction pour placer des paris financiers sur l'issue d'événements sportifs.

Un panel de trois juges de la 3e Cour d'appel du circuit américain, basée à Philadelphie, s'est rangé à 2 contre 1 du côté de Kalshi en estimant que la loi sur les échanges de marchandises (Commodity Exchange Act) régissait les contrats sur les événements sportifs qu'il propose sur sa plateforme et que, par conséquent, elle prévalait sur la législation de l'État.