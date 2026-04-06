 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le New Jersey ne peut pas réglementer le marché des prédictions de Kalshi, selon une cour d'appel américaine
information fournie par Reuters 06/04/2026 à 15:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une cour d'appel fédérale a statué lundi que les autorités de régulation des jeux du New Jersey ne pouvaient pas empêcher Kalshi de permettre aux habitants de l'État d'utiliser son marché de prédiction pour placer des paris financiers sur l'issue d'événements sportifs.

Un panel de trois juges de la 3e Cour d'appel du circuit américain, basée à Philadelphie, s'est rangé à 2 contre 1 du côté de Kalshi en estimant que la loi sur les échanges de marchandises (Commodity Exchange Act) régissait les contrats sur les événements sportifs qu'il propose sur sa plateforme et que, par conséquent, elle prévalait sur la législation de l'État.

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank