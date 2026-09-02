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Le New Jersey demande à la Cour suprême des États-Unis de se prononcer sur sa compétence en matière de réglementation des paris sportifs sur Kalshi
information fournie par Reuters 02/09/2026 à 17:54
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités du New Jersey ont demandé mercredi à la Cour suprême des États-Unis de se prononcer sur la question de savoir si les États ont le pouvoir de réglementer les paris sportifs effectués sur les marchés de prédiction gérés par Kalshi et d’autres plateformes concurrentes.

L'État a demandé à la Cour suprême d'annuler la décision rendue en avril par une juridiction inférieure, selon laquelle la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC) dispose d'une compétence exclusive sur les contrats liés à des événements sportifs que Kalshi permet aux utilisateurs de négocier sur sa plateforme.

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