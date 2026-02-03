Le négociant en céréales ADM prévoit des bénéfices en baisse pour 2026 en raison du retard de la politique américaine en matière de biocarburants

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'actions et de détails dans l'ensemble de l'article)

Archer-Daniels-Midland ADM.N a prévu mardi un bénéfice ajusté pour l'année en cours inférieur aux attentes des analystes, reflétant le report continu de la politique américaine en matière de biocarburants et la stagnation des marges de trituration, ce qui a entraîné une baisse de 4,6% de ses actions dans les échanges avant bourse. Le mois dernier, Reuters a rapporté que l'administration Trump prévoyait de finaliser 2026 les quotas de mélange de biocarburants au début du mois de mars, les maintenant proches de sa proposition initiale tout en abandonnant un plan visant à pénaliser les importations de carburants renouvelables et de matières premières. Cette politique était initialement prévue pour la fin octobre 2025. Ils'agirait de l'une des décisions les plus importantes de l'administration en matière de politique énergétique, car elle clarifierait la question des quotas. En raison de ce report, les entreprises ont déclaré qu'elles étaient contraintes de ne pas conclure d'accords et de retarder les décisions de dépenses qui influent sur la production et les marges.

Le report, en particulier en ce qui concerne les exigences en matière de mélange de carburants renouvelables, a ralenti l'utilisation de matières premières telles que l'huile de soja produite dans les usines de transformation d'ADM.

Le bénéfice d'exploitation du segment des services agricoles et des oléagineux, son segment le plus important, a chuté de 31 % au cours du trimestre rapporté, pour atteindre 444 millions de dollars.

La société basée à Chicago s'attend à ce que les bénéfices ajustés de 2026 se situent entre 3,60 $ par action et 4,25 $ par action, le point médian étant inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 4,24 $ par action, selon les données compilées par LSEG.