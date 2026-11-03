Le négoce des "perps" sur actions individuelles peut désormais débuter, selon l'autorité de régulation américaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Douglas Gillison

Les contrats à terme perpétuels sur les actions de sociétés individuelles peuvent désormais être négociés sur des marchés de matières premières dûment enregistrés, a annoncé mardi le président de la Commission américaine des opérations à terme sur matières premières (CFTC), permettant ainsi aux nouvelles plateformes de marchés prédictifs de faire un pas de plus sur le terrain des sociétés traditionnelles de Wall Street.

* Cette décision intervient alors que des plateformes telles que Kalshi et Polymarket, qui permettent principalement la transaction de contrats sur événements — c'est-à-dire des contrats d'options dont le paiement dépend du résultat d'événements sportifs, d'élections ou d'autres événements —, se tournent vers les contrats à terme perpétuels comme un nouveau vecteur de croissance.

* Communément appelés "perps", les contrats à terme perpétuels sont des contrats dérivés sans date d’échéance, permettant aux traders de conserver leurs positions indéfiniment sans avoir à les renouveler. Ils peuvent également impliquer un effet de levier élevé, augmentant ainsi à la fois les gains et les pertes potentielles.

* Michael Selig, président de la CFTC, a déclaré dans un communiqué que l’introduction des "perps" sur les marchés réglementés "garantit aux investisseurs et aux traders américains l’accès à ces produits dans le cadre des protections offertes par le cadre réglementaire éprouvé de la CFTC", plutôt que d’encourager l’émergence de marchés offshore.

* Pour pouvoir proposer des opérations sur des "perps" liés à une action unique, les marchés enregistrés auprès de la CFTC devront également être enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en déposant une notification leur permettant de négocier des contrats à terme sur titres, précise le communiqué de la CFTC.

* En juin, le Chicago Mercantile Exchange a intenté une action en justice contre la CFTC , contestant sa récente décision d’autoriser Kalshi et la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase COIN.O à coter des contrats à terme perpétuels sur des actifs numériques, affirmant que la CFTC avait outrepassé ses pouvoirs légaux, une accusation que la CFTC a rejetée.