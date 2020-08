Le Nasdaq & S&P500 à de nouveaux plus hauts malgré les messages de la Fed

Semaine du 17 au 23 Août 2020

Semaine du 17 au 23 Août 2020

Le S&P 500 et le NASDAQ ont clôturé vendredi sur de nouveaux records, entraînés par Apple (+8.23% sur la semaine) et Amazon (+4.34%). Les deux benchmarks ont ainsi enregistré leur quatrième semaine de hausse d'affilée (+0.72% et +2.65% respectivement), ignorant superbement les réserves exprimées par la Fed quant à l'utilité de nouvelles mesures de relance, de la hausse des inscriptions hebdomadaires au chômage (1.1 million de personnes du 9 au 15 août contre une estimation de 920k), ainsi qu'une nouvelle baisse de l'indice de la Réserve Fédérale de Philadelphie sur le secteur manufacturier (17.2 en juillet contre 24.1 en juin). En revanche, le Dow Jones est resté parfaitement stable et les indices de petites capitalisations ont reculé (Russell 2000 en baisse de -1.61%), sous-performant ainsi nettement les indices larges.

Parmi les principaux secteurs S&P, la tech et les services télécoms ont de nouveau démontré qu'ils ressortaient de la crise sanitaire encore plus forts (+3.48% et +1.73% de gains supplémentaires sur la semaine). Inversement, la mi-août n'a pas été favorable à l'énergie (-6.11%), touchée par des craintes de surproduction après que l'OPEP et ses alliés aient laissé entendre que le reprise de la demande était plus lente que prévu. Même son de cloche pour les valeurs financières (-3.44%), sensibles à la nouvelle baisse des rendements des emprunts d'Etat américains (T-note à 10 ans abandonnant 7 points de base à +0.64%), et à l'avertissement de la Fed sur le fort impact de la pandémie de COVID-19 sur l'activité économique.

En Europe, la tendance baissière s'est réactivée (MSCI EMU perdant 1.61%) avec l'indice des directeurs d'achat (PMI) du secteur des services chutant à 50.1 (contre 54.5 attendu), soit un niveau synonyme d'une quasi-stagnation.

En Asie, les gagnants de la semaine dernière ont perdu une partie de leurs gains (NIKKEI 225 : -1.58%, KOSPI : -4.27%, Hang Seng : -0.27%) tandis que les perdants ont fortement rebondi, à l'instar de l'Inde (NIFTY 50 : +1.72%), qui a fait plus que compenser sa récente contre-performance.

Sur les marchés de crédit, les obligations de notation « investissement » sont revenues en territoire positif (+0.38% en Europe, +0.21% aux Etats-Unis). Le haut rendement a fait du surplace des deux côtés de l'Atlantique (+0.02%) tandis que la dette émergente en devises locales abandonnait 0.58%.

Du côté des métaux précieux, l'or s'est stabilisé à $1934.6 l'once (-0.12%), après le bond des rendements obligataires observé juste avant la mi-août qui l'a vu perdre 3.64% la semaine dernière, soit sa pire performance hebdomadaire depuis la mi-mars.

Poursuivez votre lecture : https://www.trackinsight.com/en/weekly-flow-report/2020-08-21/global

Le Nasdaq & S&P500 à de nouveaux plus hauts malgré les messages de la Fed

Le Nasdaq & S&P500 à de nouveaux plus hauts malgré les messages de la Fed

Le Nasdaq & S&P500 à de nouveaux plus hauts malgré les messages de la Fed