 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le Nasdaq s'associe à Kraken pour développer l'infrastructure de tokenisation
information fournie par Reuters 09/03/2026 à 14:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le Nasdaq NDAQ.O a annoncé lundi qu'il allait collaborer avec Payward, société mère de la bourse de crypto-monnaies Kraken, pour développer une infrastructure de tokenisation, dans le but de capitaliser sur l'intérêt croissant pour les actions basées sur la blockchain.

La tokenisation est le processus de transformation des actifs financiers - tels que les dépôts bancaires, les actions, les obligations, les fonds et même l'immobilier - en crypto-actifs qui peuvent être échangés sur les blockchains, qui sont les grands livres sur lesquels reposent les actifs numériques.

* En septembre, l'opérateur boursier a demandé l'approbation de la Securities and Exchange Commission pour permettre les échanges "sous forme numérique traditionnelle ou sous forme de jetons".

* L'adoption institutionnelle de l'infrastructure des actifs numériques a progressé après l'adoption de la loi GENIUS l'année dernière, avec une réglementation plus importante encore en cours de discussion.

* En janvier, la société mère du NYSE, Intercontinental Exchange ICE.N , a déclaré qu'elle demandait l'approbation réglementaire d'une plateforme basée sur la blockchain pour permettre les transactions 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et le règlement sur la chaîne des titres à jetons.

* Robinhood HOOD.O , Gemini GEMI.O et Kraken ont déjà lancé des titres à jetons en Europe, tandis que Coinbase

COIN.O et la startup Dinari demandent l'approbation de produits similaires aux États-Unis.

* Toutefois, comme le bitcoin oscille autour des niveaux observés avant la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, les investisseurs restent partagés sur le rôle des crypto-monnaies dans les portefeuilles.

* Dans le cadre de ce partenariat, le Nasdaq utilisera xStocks de Payward, une plateforme de tokenisation, pour permettre aux clients de transférer des titres de l'infrastructure de transactions institutionnelle vers les réseaux de blockchain.

* Nasdaq a déclaré que les plans de tokenisation des actions et d'autres produits négociés en bourse se concentreront sur les actions d'entreprise, le vote par procuration et l'engagement des actionnaires.

* "La tokenisation a le potentiel de libérer les avantages d'un écosystème financier toujours actif - en améliorant la façon dont les investisseurs accèdent aux marchés, la façon dont les émetteurs s'engagent avec les actionnaires", a déclaré Tal Cohen, président du Nasdaq.

Cryptoactif
Devises

Valeurs associées

BTC/USD
69 373,2711 USD CryptoCompare +4,76%
COINBASE GLB RG-A
196,5750 USD NASDAQ -0,33%
GEMINI SPACE RG-A
8,6850 USD NASDAQ -2,85%
INTERCON EXCHANG
163,160 USD NYSE -1,82%
NASDAQ
86,0800 USD NASDAQ -2,66%
ROBINHOOD MARKETS
76,8600 USD NASDAQ -0,30%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    La Minute Bourse : qu'est-ce qu'une chambre de compensation ?
    information fournie par SG Bourse 09.03.2026 15:29 

    Envie d'en savoir plus sur la Bourse et les marchés financiers? Découvrez notre série de vidéos pédagogiques #LaMinuteBourse par Société Générale Produits de Bourse, une vidéo chaque semaine pour maîtriser les bases de l'investissement en Bourse! Dans cette vidéo, ... Lire la suite

  • accor (Crédit: L. Grassin / )
    Accor recrute Laurent Choain comme DRH mondial du groupe
    information fournie par Zonebourse 09.03.2026 15:18 

    Le groupe hôtelier confie à cet expert la mission de renforcer sa stratégie de talents et sa culture d'entreprise à l'échelle mondiale. Accor annonce la nomination de Laurent Choain au poste de Global Chief People & Culture Officer, membre du Comité de direction, ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Les marchés mondiaux tremblent face à la flambée des prix du pétrole
    information fournie par AFP 09.03.2026 15:03 

    La flambée des prix du pétrole lundi au-dessus des 100 dollars le baril, au dixième jour de la guerre au Moyen-Orient, fait céder les Bourses et grimper les taux d'emprunt souverains en Europe, avec les craintes d'un choc inflationniste mondial. Les marchés sont ... Lire la suite

  • Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
    Belgique: explosion dans la nuit devant une synagogue à Liège
    information fournie par AFP Video 09.03.2026 15:03 

    Le gouvernement belge a dénoncé "un acte antisémite abject" après une explosion survenue dans la nuit de dimanche à lundi devant une synagogue à Liège, qui a conduit le parquet fédéral à se saisir de l'enquête.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank