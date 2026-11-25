Le Nasdaq recule de 4 % alors que la vague de ventes dans le secteur de l'IA et les propositions de droits de douane secouent Wall Street

Les principaux indices américains ont chuté mercredi, le Nasdaq, à forte composante technologique, reculant de 4 %, alors que les ventes persistantes sur les titres liés à l’IA et les nouvelles propositions américaines de droits de douane ont pesé sur le moral des investisseurs, dans un contexte de doutes croissants quant à la capacité du boom de l’IA, alimenté par l’endettement, à générer des rendements suffisants.

Wall Street a été secoué ce mois-ci, les craintes d’un renforcement de la surveillance réglementaire du secteur de l’IA à la suite du raz-de-marée démocrate lors des élections de mi-mandat venant aggraver la pression.

« Le rythme des dépenses d’investissement et l’ampleur du ralentissement potentiel de la construction de centres de données au cours des 12 prochains mois ont constitué un frein pour les valeurs technologiques, et cela se poursuit encore aujourd’hui », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, après sa destitution en début de mois, a apporté un répit temporaire en début de semaine. Des inquiétudes plus générales ont toutefois persisté, et le Nasdaq ainsi que le S&P 500 restaient en passe d’enregistrer leur pire mois de novembre depuis 2008.

Les fabricants de puces ont mené la baisse . Le titre Nvidia NVDA.O a chuté de 8,6 % et l'indice Philadelphia Semiconductor .SOX , plus large, a plongé de 5,8 %.

Parmi les autres méga-capitalisations , Alphabet GOOGL.O a reculé de 5 % , Amazon AMZN.O a perdu 4,9 % , tandis que Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont respectivement baissé de 3,2 % et 1,4 %.

Anthropic ANT.O a chuté de 8,2 %. La start-up spécialisée dans l’IA a clôturé mardi à 81,90 dollars, soit un niveau inférieur à son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, après des débuts en bourse spectaculaires la semaine dernière.

L’indice Nasdaq 100 .NDX a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture, frôlant ainsi la zone de marché baissier.

Dans le même temps, les États-Unis ont proposé de nouveaux droits de douane à l’encontre de 14 de leurs principaux partenaires commerciaux afin de lutter contre ce qu’ils qualifient de « surcapacité industrielle structurelle », ravivant ainsi les tensions commerciales mondiales.

La Chine sera soumise aux taux de droits de douane les plus élevés, les taxes proposées de 20 % sur les surcapacités venant s’ajouter aux droits d’environ 25 % imposés lors du premier mandat du président américain Donald Trump.

Ces droits de douane supplémentaires pourraient assombrir les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée dans un contexte de hausse soutenue des prix du pétrole liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Selon M. Hogan, les inquiétudes liées aux droits de douane ont éclipsé les données économiques. L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles a progressé de 0,3 % en glissement mensuel et de 3,8 % en glissement annuel en octobre, deux chiffres conformes aux estimations.

L’indice de base, l’indicateur d’inflation privilégié par la Réserve fédérale américaine, a progressé de 3,3 % le mois dernier, soit un peu plus que les 3,2 % attendus.

Par ailleurs, l’économie américaine a progressé de 4,3 % au troisième trimestre, un chiffre supérieur aux 3,5 % attendus, selon une estimation préliminaire.

Ces données ont renforcé les anticipations selon lesquelles la Fed relèverait ses taux d’au moins 25 points de base avant la fin de l’année 2026.

À 9 h 53, l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 995,52 points, soit 1,99 %, à 49 023,18, le S&P 500 .SPX perdait 205,89 points, soit 2,86 %, à 6 995,20, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 985 ,93 points, soit 4,15 %, à 22 747,61.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a été le plus touché, avec une baisse de 5,2 %. La plupart des autres secteurs de l’indice de référence ont également évolué en territoire négatif.

Du côté des autres titres , Dell Technologies DELL.N a chuté de 5,4 % malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Son concurrent HP HPQ.N , fabricant d’ordinateurs personnels, a quant à lui progressé de 10 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires de 16 milliards de dollars au quatrième trimestre, dépassant ainsi les estimations des analystes.

Les marchés américains seront fermés jeudi à l’occasion de Thanksgiving et fonctionneront selon un horaire réduit vendredi.

Les titres en baisse ont été trois fois et demie plus nombreux que les titres en hausse à la Bourse de New York (NYSE) et quatre fois et demie plus nombreux au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 4 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 12 nouveaux plus hauts et 329 nouveaux plus bas.