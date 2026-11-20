Le Nasdaq recule de 1% à l'ouverture, Anthropic ne parvenant pas à stabiliser le marché de l'IA

Le Nasdaq a reculé de plus de 1 % à l'ouverture vendredi, les actions d'Anthropic ANT.O ayant chuté après une entrée en bourse spectaculaire, ce qui a accentué la pression sur le secteur de l'IA, déjà ébranlé par des inquiétudes liées aux valorisations.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a perdu 25,2 points, soit 0,05%, à l'ouverture, à 49.071,82. Le S&P 500 .SPX a perdu 25,4 points, soit 0,35%, à l'ouverture, à 7.150,39​, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a chuté de 286,5 points, soit 1,20%, à 23.592,669 à l'ouverture.

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