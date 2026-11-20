Le Nasdaq recule alors qu'Anthropic ne parvient pas à raviver l'optimisme autour de l'IA

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a reculé vendredi, les actions d’Anthropic ayant reculé après des débuts en fanfare, sapant ainsi les espoirs que cette introduction en bourse stabilise un commerce de l’IA déjà ébranlé par des inquiétudes liées aux valorisations.

Les actions d’Anthropic ANT.O ont chuté de 6 % après avoir bondi de plus de 17 % jeudi lors de leur entrée en bourse très attendue.

L’introduction en bourse de ce laboratoire d’IA et la publication cette semaine des résultats de Nvidia NVDA.O étaient considérées comme des tests décisifs pour déterminer si la confiance des investisseurs, déjà mise à mal, dans le secteur de l’IA pourrait se rétablir.

Mais aucun des deux n’a réussi à raviver l’enthousiasme après des semaines d’inquiétudes concernant la rentabilité des dépenses massives en infrastructures d’IA, la hausse des coûts d’emprunt, les risques réglementaires suite à la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis et le départ du directeur général de Nvidia, Jensen Huang.

Les principaux indices boursiers américains s’apprêtaient à enregistrer leur plus forte baisse hebdomadaire depuis avril 2025, lorsque le président américain Donald Trump avait annoncé les droits de douane du « Liberation Day ».

“L’expansion des dépenses d’investissement devient excessive, et les gens se demandent comment elle est financée. Provient-elle de l’activité principale, ou est-elle de plus en plus financée par l’endettement?”, a déclaré Sadiq Adatia, directeur des investissements chez BMO Global Asset Management.

Parmi les hyperscalers, Amazon AMZN.O a reculé de 0,5 % et Meta META.O a perdu 2,6 %, tandis qu’Alphabet GOOGL.O a progressé de 2,3 %. Amazon et Alphabet comptent parmi les principaux investisseurs d’Anthropic.

Nvidia a chuté de 3,7 %, les actions du fabricant de puces atteignant leur plus bas niveau depuis juin 2025 et s'acheminant vers leur plus longue série de baisses hebdomadaires depuis 2008.

Advanced Micro Devices AMD.O , Broadcom AVGO.O , Marvell MRVL.O et Micron MU.O ont perdu entre 2 % et 5,7 %.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a reculé de 3 %.

Les entreprises de néocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont également reculé d’environ 5 % chacune.

La plupart des principaux secteurs du S&P 500 ont progressé. Toutefois, une baisse de 2 % du secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice .SPLRCT , a pesé sur le marché.

Les valeurs du secteur de la santé ont progressé après quatre séances consécutives de baisse, contribuant également à maintenir le Dow Jones en territoire positif.

À 9 h 56 ( heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 353,84 points, soit 0,70 %, à 49 450,90, le S&P 500 .SPX gagnait 2,76 points, soit 0,04 %, à 7 178,59 et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 121,36 points, soit 0,51 %, à 23 757,84.

La vague de ventes sur les titres liés à l’IA a largement éclipsé une saison des résultats solide.

Sur les 462 entreprises du S&P 500 ayant publié leurs résultats jusqu’à mercredi, 83,5 % ont dépassé les prévisions de bénéfices des analystes , selon une analyse de Tajinder Dhillon, responsable de la recherche sur les résultats et les actions chez LSEG Data and Analytics.

L'INFLATION ET LA FED AU CENTRE DE L'ATTENTION

La présidente de la Banque fédérale de réserve de Philadelphie, Anna Paulson, a déclaré jeudi que la Fed devrait relever à nouveau ses taux d'intérêt en raison d'une inflation trop élevée.

Les marchés anticipent une probabilité de 98,2 % d’une hausse des taux d’intérêt par la banque centrale lors de sa prochaine réunion en décembre, selon l’outil FedWatch du CME Group.

L'attention se portera également sur le discours de Lisa Cook, gouverneure de la Fed, prévu plus tard dans la journée.

Une dernière enquête de l'université du Michigan a révélé que la confiance des consommateurs s'était élevée à 51,5 en novembre, contre 48,0 en octobre.

Les chiffres des dépenses de consommation personnelles (PCE) de la semaine prochaine apporteront davantage de précisions sur l'orientation de la politique monétaire de la Fed, après la publication la semaine dernière d'un rapport sur l'inflation d'octobre plus élevé que prévu.

Parmi les autres titres ayant fait parler d’eux, l’action Intuit INTU.O a chuté de 3,6 % après que la société a revu à la baisse ses prévisions de croissance annuelle du chiffre d’affaires et accepté de vendre Mailchimp à Bending Spoons BSP.O pour environ 3,68 milliards de dollars, cinq ans après l’avoir acquise pour près de trois fois ce montant.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,22 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 9 nouveaux plus hauts et 407 nouveaux plus bas.