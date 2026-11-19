Le Nasdaq rebondit alors que tous les regards sont tournés vers Anthropic

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LE NASDAQ EN HAUSSE, TOUS LES REGARDS TOURNÉS VERS ANTHROPIC

L'indice Nasdaq Composite .IXIC affiche une hausse de plus de 1 % en début de séance, et le S&P 500 .SPX est en passe de mettre fin à sa première série de cinq séances consécutives de baisse depuis juin, alors que les investisseurs attendent l'entrée en bourse d'Anthropic ANT.O .

Le fabricant du chatbot Claude, dont le prix d’émission a été fixé à 83 dollars par action, cote actuellement à 104 dollars par action, lors d’une entrée en bourse historique qui oppose les promesses de l’IA, considérée comme un véritable bouleversement économique, aux craintes d’une bulle spéculative et aux risques pour l’humanité.

Cette introduction en bourse pourrait également avoir pour effet de pousser les investisseurs qui n’obtiennent pas les allocations souhaitées à se tourner vers d’autres secteurs technologiques, a déclaré Brent Donnelly, président de Spectra Markets à New York, dans une note.

« Les allocations d’ANT semblant assez faibles, il y aura beaucoup de soumissionnaires déçus par cette introduction en bourse qui devront réinvestir leurs fonds dans la technologie. Si vous pensiez obtenir 5 % et que vous n’obtenez que 1 % de l’allocation souhaitée, vous disposez alors d’une importante trésorerie disponible à investir », a déclaré M. Donnelly.

Le secteur de la technologie .SPLRCT , qui a reculé de plus de 6 % ce mois-ci et de plus de 12 % sur le trimestre, est le plus performant des principaux secteurs du S&P 500 en cette séance, tandis que le secteur des biens de consommation de base .SPLRCS , qui a progressé de près de 12 % ce mois-ci et de plus de 16 % sur le trimestre, est le plus faible.

Early trade Nov 19

(Chuck Mikolajczak)

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