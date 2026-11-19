Le Nasdaq, indice à forte composante technologique, a bondi jeudi après qu’ Anthropic a fixé le prix de son introduction en Bourse au-dessus de la fourchette initialement annoncée, alimentant ainsi les attentes d’un début en Bourse prometteur et redonnant confiance aux investisseurs vis-à-vis des valeurs liées à l’IA après une chute brutale.

Anthropic ANT.O a fixé le prix de son offre, dont le volume a été revu à la hausse, à 83 dollars par action, soit au-dessus de la fourchette initialement prévue de 70 à 78 dollars, levant ainsi 81 milliards de dollars lors de la plus grande introduction en Bourse jamais enregistrée et valorisant ce laboratoire d’IA à environ 1 500 milliards de dollars. Le titre commencera à être négocié sur le Nasdaq dans le courant de la journée.

Cette introduction en Bourse fait suite à plusieurs semaines de ventes massives chez les fabricants de puces et les entreprises du cloud, les investisseurs s’inquiétant des valorisations excessives, des dépenses considérables consacrées aux infrastructures d’IA et des répercussions du départ soudain de Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O .

"Nous ne pouvons pas sous-estimer l’importance de cette introduction en Bourse. Elle sert en quelque sorte de référence pour l’évaluation de l’écosystème plus large de l’IA ", a déclaré Fiona Cincotta, analyste de marché senior chez StoneX.

Les hyperscalers Amazon AMZN.O et Alphabet GOOGL.O , tous deux investisseurs dans le laboratoire d’IA , ont progressé respectivement de 1,9% et 3 ,9 %.

Les fabricants de puces ont également progressé, Nvidia grimpant de 3,4% après avoir reculé pendant cinq séances consécutives jusqu’à mercredi, jour où des prévisions de chiffre d’affaires optimistes n’avaient guère réussi à redorer le moral des investisseurs .

Intel INTC.O , Advanced Micro Devices AMD.O , Micron MU.O et Broadcom AVGO.O ont progressé de 3% à 7 %.

L’indice Philadelphia Semiconductor .SOX a progressé de 4%.

Les sociétés neocloud CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O ont progressé respectivement de 7,4% et 3,8 %.

Le secteur technologique au sens large, représenté par l’indice de référence S&P 500 .SPLRCT , a progressé de 3%, tandis que celui des services de communication .SPLRCL a bondi de 2%.

Pourtant, la prudence persistait derrière cet enthousiasme, certains investisseurs regardant au-delà de l’entrée en Bourse d’Anthropic pour s’intéresser à sa capacité à générer une croissance durable de son chiffre d’affaires.

"Dans quelques trimestres, lorsque la société publiera ses résultats, nous en saurons davantage… car c’est le seul moyen de mesurer l’adoption de l’IA, et c’est là la clé de tout", a déclaré Massimo Santicchia, responsable des actions américaines chez Procyon.

Le Dow Jones restait inchangé, les valeurs du secteur de la santé prolongeant leurs pertes de cette semaine.

À 9 h 56 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI gagnait 23,63 points, soit 0,05%, à 50.221,80, le S&P 500 .SPX gagnait 55,37 points, soit 0,76%, à 7.379,00 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 356,37 points, soit 1,46%, à 24.786,25.

Les données publiées jeudi ont montré que le nombre d'Américains ayant déposé une nouvelle demande d'allocations chômage a légèrement augmenté la semaine dernière , ce qui corrobore la stabilité du marché du travail.

Mercredi , le compte-rendu "belliciste" de la dernière réunion de la Réserve fédérale américaine a également pesé sur le moral des investisseurs.

Selon le compte-rendu de la réunion de politique monétaire d’octobre de la banque centrale, la quasi-totalité des responsables de la Fed ont estimé que de nouvelles hausses de taux seraient nécessaires si l’économie évoluait comme prévu, tandis que quelques-uns ont averti que l’inflation pourrait s’avérer plus tenace que prévu et nécessiter un resserrement de la politique monétaire .

Les investisseurs vont désormais décortiquer les déclarations de plusieurs responsables de la Fed attendues plus tard dans la journée de jeudi.

Selon les données de LSEG, les opérateurs anticipent une hausse de 25 points de base quasi certaine lors de la réunion de décembre de la Fed et une probabilité d’environ 8% d’une hausse de 50 points de base.

Parmi les autres titres en vue, l’action Palo Alto Networks PANW.O a bondi de 6,8% après que la société de cybersécurité a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires pour 2027 , contribuant ainsi à des hausses de 6% à 9% chez ses concurrents CrowdStrike CRWD.O , Cloudflare NET.N , Okta OKTA.O et Zscaler ZS.O .

Walmart WMT.O a reculé de 2,2% après que le géant de la distribution a annoncé des prévisions de chiffre d’affaires annuel inférieures aux estimations .

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,26 fois plus nombreux que les titres en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,09 fois plus nombreux que les titres en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 1 nouveau plus haut sur 52 semaines et 3 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 18 nouveaux plus hauts et 148 nouveaux plus bas.