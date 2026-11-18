Le Nasdaq progresse dans un marché agité, les investisseurs évaluant les perspectives de Nvidia et l'introduction en bourse d'Anthropic

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé mercredi dans un marché agité, les investisseurs mettant en balance les prévisions optimistes de Nvidia et l'incertitude entourant le prix de l'introduction en bourse d'Anthropic, tandis que les remarques bellicistes du gouverneur de la Réserve fédérale Christopher Waller ont accentué la pression.

L'action Nvidia NVDA.O a reculé de 1,6 %, les prévisions solides de ce leader du secteur des puces électroniques n'ayant guère suffi à redonner confiance aux investisseurs. Les incertitudes pesant sur les perspectives de Nvidia suite au départ soudain de son ancien directeur général, Jensen Huang, la semaine dernière, ont ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur de l'IA.

La société a déclaré mardi qu’elle tablait sur un chiffre d’affaires de 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec une marge d’erreur de plus ou moins 3 %. Les analystes tablaient en moyenne sur 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

« La question centrale à laquelle Nvidia est confrontée n’est pas liée à ce rapport sur les résultats… elle porte davantage sur ce à quoi pourrait ressembler l’entreprise dans 3 à 5 ans sans un dirigeant visionnaire comme Jensen Huang, alors que la concurrence d’autres fabricants de puces prend de l’ampleur », a déclaré Jay Peters, gestionnaire de portefeuille chez NewEdge Wealth.

Le conseil d’administration de Nvidia a rejeté l’idée de réembaucher Huang alors qu’une campagne visait à le faire revenir.

Les valeurs du secteur des semi-conducteurs ont affiché des résultats mitigés, même si l’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a finalement clôturé en hausse de 0,7 %.

Par ailleurs, Waller, de la Réserve fédérale , a déclaré mercredi à CNBC que la banque centrale devait soit approuver une hausse des taux d’intérêt d’un demi-point lors de sa réunion de décembre, soit annoncer un rythme plus soutenu de hausses en 2027.

( « Cela signifie qu’une hausse d’un demi-point) ne fera qu’accélérer la compression des valorisations, ce qui finira par nuire aux entreprises », a déclaré Jake Behan, responsable des marchés de capitaux chez Direxion.

Les investisseurs scruteront le compte-rendu de la réunion d’octobre du Comité fédéral de l’open market (FOMC), qui doit être publié plus tard dans la journée de mercredi, à la recherche d’indices sur l’orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

Selon l'outil FedWatch du CME Group, les traders anticipent déjà presque entièrement une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain.

À 12 h 36 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 372,72 points, soit 0,73 %, à 50 386,70, le S&P 500 .SPX gagnait 0,73 point, soit 0,01 %, à 7 341,26 et le Nasdaq Composite .IXIC gagnait 129,52 points, soit 0,54 %, à 24 460,40.

Cinq des onze principaux secteurs du S&P 500 ont terminé en baisse, le secteur de l’énergie .SPNY étant le plus touché avec un recul de 2,6 %, les cours du pétrole ayant reculé de plus de 1 % après que les stocks américains de brut et de carburant ont affiché des hausses plus importantes que prévu.

Le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a quant à lui progressé de 2,4 %.

ZOOM SUR ANTHROPIC

Les résultats de Nvidia étant désormais connus, l’attention se tourne vers la fixation du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O , prévue plus tard dans la journée, un test décisif de l’appétit de Wall Street pour les entreprises liées à l’essor de l’IA.

Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars, ce qui constituerait la première introduction en bourse d’un développeur de modèles d’IA de pointe.

Les actions de Neocloud ont affiché des résultats mitigés: CoreWeave CRWV.O a reculé de 2,4 %, tandis que Nebius NBIS.O a progressé de 2,9 %.

Parmi les autres titres en vue, le distributeur à prix réduits TJX TJX.N a bondi de 11 % après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires annuel optimistes , misant sur une forte demande à l’approche de la saison des achats de fin d’année.

L'action Target TGT.N a progressé de 6,8 % après que le distributeur a annoncé un troisième trimestre consécutif de résultats supérieurs aux attentes , alors que sa reprise s'installe.

Les actions de Take-Two Interactive TTWO.O ont progressé de 7,4 %, alors que le lancement mondial de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI devait débuter mercredi.

Les titres en hausse ont été plus nombreux que ceux en baisse, dans un rapport de 1,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,22 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 3 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 7 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 20 nouveaux plus hauts et 348 nouveaux plus bas.