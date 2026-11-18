Le Nasdaq progresse dans un marché agité après les prévisions de Nvidia ; le prix d'Anthropic attendu

Le Nasdaq, à forte composante technologique, a progressé mercredi dans un marché agité, les investisseurs attendant le prix de l'introduction en bourse d'Anthropic pour trouver le prochain catalyseur du secteur de l'IA, après que les prévisions de chiffre d'affaires optimistes de Nvidia ont apaisé certaines inquiétudes des investisseurs quant à l'avenir de ce leader du secteur des puces électroniques.

L'action Nvidia NVDA.O a tout de même reculé de 0,3 % après que la société a annoncé mardi qu'elle tablait sur un chiffre d'affaires de 130 milliards de dollars au quatrième trimestre, avec une marge d'erreur de plus ou moins 3 %. Les analystes tablaient en moyenne sur 125,25 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L’incertitude entourant les perspectives de Nvidia, suite au départ soudain de son ancien directeur général Jensen Huang la semaine dernière, avait ébranlé la confiance des investisseurs dans le secteur de l’IA. Mardi, le conseil d’administration de la société a rejeté l’idée de réintégrer Jensen Huang , alors qu’une campagne visait à le faire revenir.

"La question centrale à laquelle Nvidia est confrontée n’est pas liée à ce dernier rapport sur les résultats… mais concerne davantage ce à quoi l’entreprise pourrait ressembler dans 3 à 5 ans sans un dirigeant visionnaire comme Jensen, alors que la concurrence d’autres fabricants de puces prend de l’ampleur", a déclaré Jay Peters, gestionnaire de portefeuille chez NewEdge Wealth.

Les autres valeurs du secteur des puces électroniques sont restées stables ou ont reculé . Intel INTC.O a perdu 2,1 %, tandis qu’Advanced Micro Devices AMD.O et Micron MU.O ont légèrement reculé d’environ 1 %.

Les titres du secteur du cloud ont perdu leurs gains enregistrés avant l’ouverture, CoreWeave CRWV.O et Nebius NBIS.O reculant respectivement de 5,7 % et 2 %.

Peters a déclaré que Nvidia se trouvait dans une situation où les investisseurs attendaient des preuves concrètes, ces derniers étant susceptibles d’examiner de près chaque évolution au sein de l’entreprise, ce qui pourrait maintenir le titre dans une fourchette étroite pendant un certain temps.

Les résultats de Nvidia étant désormais connus, l’attention se porte désormais sur la fixation du prix de l’introduction en bourse d’Anthropic ANT.O prévue plus tard dans la journée, un test décisif de l’appétit de Wall Street pour les entreprises liées à l’essor de l’IA.

Le créateur du chatbot Claude vise une valorisation pouvant atteindre 1 400 milliards de dollars, ce qui constituerait la toute première introduction en bourse d’un développeur de modèles d’IA de pointe.

À 10 h 04 ( heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 383,05 points, soit 0,75 %, à 50 380,71, le S&P 500 .SPX a gagné 0,12 point, soit 0,00 %, à 7 340,65 et le Nasdaq Composite .IXIC a progressé de 130,42 points, soit 0,54 %, à 24 458,80.

Six des onze secteurs de l’indice de référence S&P 500 ont terminé dans le rouge, tandis que le secteur technologique, qui pèse lourd dans l’indice .SPLRCT , a progressé de 0,4 % .

Les valeurs financières .SPSY et celles du secteur de la santé SPXHC ont mené la baisse, reculant chacune de 0,8 %.

À l’inverse, le secteur des biens de consommation discrétionnaires .SPLRCD a progressé de 1 %.

Le distributeur à prix réduits TJX TJX.N a bondi de 8,6 % après avoir publié des prévisions de chiffre d’affaires annuel optimistes , misant sur une forte demande à l’approche de la saison des achats de fin d’année.

L'action Target TGT.N a progressé de 5 % après avoir annoncé un troisième trimestre consécutif de résultats supérieurs aux attentes , alors que sa reprise s'installe.

ZOOM SUR LA FED

Christopher Waller membre de la Réserve fédérale , a déclaré mercredi à CNBC que la banque centrale devait soit relever son taux directeur d’un demi-point lors de sa réunion de décembre, soit signaler une réponse plus agressive à l’inflation dans ses communications.

Les investisseurs scruteront le compte-rendu de la réunion d’octobre du Comité fédéral de l’open market (FOMC), qui doit être publié plus tard dans la journée de mercredi, à la recherche d’indices sur l’orientation de la politique monétaire de la banque centrale.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les traders anticipent déjà presque entièrement une hausse des taux de 25 points de base le mois prochain.

Parmi les autres titres en vue, l'action Take-Two Interactive TTWO.O a progressé de 6,9 % , alors que le lancement mondial de son jeu vidéo Grand Theft Auto VI devait débuter mercredi sur l'ensemble des marchés.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en baisse ont été 1,1 fois plus nombreux que ceux en hausse, tandis qu’au Nasdaq, les titres en hausse ont été 1,43 fois plus nombreux que ceux en baisse.

Le S&P 500 a enregistré 2 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 7 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 11 nouveaux plus hauts et 209 nouveaux plus bas.