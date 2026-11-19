Le créateur de Claude s'apprête à faire ses premiers pas au Nasdaq après avoir levé 107 milliards de dollars, un montant historique. Une entrée en fanfare qui devrait propulser les indices américains dans le vert, malgré les anticipations de hausse de taux de la Fed.

Ça y est, c'est le jour J. Dans une heure environ, le titre ANT fera son entrée à Wall Street. Hier, en attendant son arrivée, les marchés américains étaient hésitants : à la clôture, le S&P 500 avait cédé 0,23% et le Dow Jones de 1,11%. Le Nasdaq 100 avait progressé de 0,42%, mettant fin à une série de cinq séances de baisse. Aujourd'hui, l'IPO star devrait tirer les trois indices dans le vert, le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq 100 étant respectivement attendus à 0,45%, 0,95% et 1,73% un peu moins d'une heure avant l'ouverture.

Propulsé par l'appétit des investisseurs, Anthropic a réalisé la plus grande introduction en Bourse de l'histoire, en levant hier 81,3 milliards de dollars pour une valorisation de 1 490 milliards. Pour atteindre ce montant, l'éditeur de Claude a fixé hier soir le ticket d'entrée à 83 dollars par action, au-dessus de la fourchette communiquée initialement entre 70 et 78 dollars. En intégrant les investissements privés de 26 milliards, l'opération record atteint un total de 107 milliards et dépasse largement les 86,2 milliards levés par SpaceX en juin.

Pour les analystes d'Edmond de Rothschild, le titre pourrait justement connaître "une trajectoire boursière similaire à celle de SpaceX, avec une forte hausse de son cours soutenue par les banques chargées de l'introduction en Bourse." Les brokers restent par ailleurs "optimistes quant au potentiel de l'intelligence artificielle", d'autant plus que "Anthropic ne privilégie aucun fabricant de GPU en particulier, ce qui constitue un élément positif pour l'ensemble du secteur", même si cela "remet en question la domination de Nvidia à plus long terme".

Géopolitique et Fed en toile de fond

A Shenzhen, Vladimir Poutine, Xi Jinping et Donald Trump se sont engagés aujourd'hui à accroître les approvisionnements en produits pétroliers raffinés pour tous les pays.

Aux Etats-Unis, le département du Travail indique avoir comptabilisé 203 000 nouvelles inscriptions hebdomadaires au chômage lors de la semaine du 9 novembre, un chiffre en baisse de 1 000 par rapport au niveau de la semaine précédente (qui a été relevé de 200 000 à 202 000). Le consensus anticipait 197 000 nouvelles inscriptions.

L'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie s'est très nettement dégradé en novembre passant de 20,9 à 6,3, là où les analystes tablaient sur 20. Il est au plus bas depuis le mois de mai dernier.

Enfin, le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed, paru hier soir, a montré qu'une hausse de taux de 25 points de base lors de la prochaine réunion du 9 décembre est de plus en plus probable.

Dans l'actualité des valeurs

Hier, la nouvelle CEO de Nvidia, Colette Kress, a tenu la première réunion générale de l'entreprise depuis le départ de l'ancien patron déchu. Pour retenir les quelques dizaines de milliers de salariés du groupe, l'ex-directrice financière a promis des augmentations et des actions supplémentaires dès décembre, des mois plus tôt que prévu. Au lendemain de ses résultats trimestriels, le titre a clôturé hier à -2,89%, à 150,96 dollars.

A l'inverse, Palo Alto Networks devrait s'envoler ( 9,09% attendus en pré-market) après la publication hier de résultats trimestriels supérieurs aux attentes et l'annonce du rachat d'Applied Compute, une jeune start-up d'IA.

De son côté, Walmart a dévoilé aujourd'hui un résultat opérationnel trimestriel ajusté en progression de 5,5%, à 7,7 milliards de dollars hors effets de change, et des ventes en augmentation de 5,2%, à 188,8 milliards. Le leader mondial de la distribution a à nouveau relevé ses objectifs annuels.