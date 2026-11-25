Le Nasdaq plonge d'environ 4 % alors que la chute du secteur de l'IA et les nouveaux droits de douane imposés par Trump font trembler Wall Street

Les principaux indices américains ont chuté mercredi, le Nasdaq s'effondrant d'environ 4 %, alors que la vague de ventes massives sur les titres liés à l'IA et les nouvelles propositions de droits de douane américains ont pesé sur le moral des investisseurs, dans un contexte de doutes croissants quant à la capacité du boom de l'IA, alimenté par l'endettement, à générer des rendements suffisants.

Wall Street a été secoué ce mois-ci, les craintes d’un renforcement de la surveillance réglementaire du secteur de l’IA, suite au raz-de-marée démocrate lors des élections de mi-mandat, venant aggraver la pression.

« Les fondamentaux nécessaires à un rebond de fin d’année font tout simplement défaut », a déclaré Chris Brigati, directeur des investissements chez SWBC, dans une note.

« La reprise inspirée par l’IA continue de s’essouffler, et en l’absence de preuves que les dépenses d’investissement massives permettront d’atteindre les objectifs de bénéfices et de chiffre d’affaires attendus par le marché, il y a peu de raisons d’espérer un rebond. »

Le retour de Jensen Huang à la tête de Nvidia, après sa destitution au début du mois, a apporté un répit temporaire en début de semaine. Des inquiétudes plus générales ont toutefois persisté, et le Nasdaq, à forte composante technologique , ainsi que le S&P 500 restaient en passe d’enregistrer leur pire mois de novembre depuis 2008.

Les fabricants de puces ont mené la baisse, avec le titre Nvidia NVDA.O en recul de 8,7 % et l’indice Philadelphia Semiconductor .SOX , plus large, perdant 7,3 %.

Parmi les autres méga-capitalisations , Alphabet GOOGL.O a reculé de 5 % , Amazon AMZN.O a perdu 5,4 % , tandis que Microsoft MSFT.O et Apple AAPL.O ont respectivement baissé de 3 % et 1,7 %.

Anthropic ANT.O a reculé de 2,1 %. Le laboratoire d’IA a clôturé mardi à 81,90 dollars, soit un niveau inférieur à son prix d’introduction en bourse de 83 dollars, après des débuts en bourse spectaculaires la semaine dernière.

L’indice Nasdaq 100 .NDX a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture, frôlant ainsi le seuil du marché baissier.

Dans le même temps, les États-Unis ont proposé de nouveaux droits de douane à l’encontre de 14 de leurs principaux partenaires commerciaux afin de lutter contre ce qu’ils qualifient de « surcapacité industrielle structurelle », ravivant ainsi les tensions commerciales mondiales.

La Chine sera soumise aux taux de droits de douane les plus élevés, les taxes proposées de 20 % sur les capacités excédentaires venant s’ajouter aux droits d’environ 25 % imposés lors du premier mandat du président américain Donald Trump.

Ces droits de douane supplémentaires pourraient assombrir les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée et que les cours du pétrole ont connu une hausse soutenue liée au conflit entre les États-Unis et l’Iran.

Les inquiétudes liées aux droits de douane ont éclipsé les données économiques, a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

L'économie américaine a connu une croissance bien plus rapide que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l'inflation a encore augmenté en octobre, renforçant les anticipations selon lesquelles la Réserve fédérale relèvera ses taux d'intérêt le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

À 11 h 28 ( heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 602,93 points, soit 1,21 %, à 49 415,77, le S&P 500 .SPX perdait 181,04 points, soit 2,51 %, à 7 020,05, et le Nasdaq Composite .IXIC reculait de 899 ,93 points, soit 3,79 %, à 22 833,60.

Le secteur technologique du S&P 500 .SPLRCT a été le plus touché, avec une baisse de 5,2 %. La plupart des autres secteurs de l’indice de référence évoluaient également en territoire négatif.

Du côté des autres titres , Dell Technologies DELL.N a chuté de 7 % malgré la révision à la hausse de ses prévisions de chiffre d’affaires et de bénéfices annuels.

Son concurrent HP HPQ.N a quant à lui progressé de 11,7 % après avoir annoncé un chiffre d’affaires et un bénéfice au quatrième trimestre supérieurs aux estimations des analystes.

Les marchés américains seront fermés jeudi à l’occasion de Thanksgiving et fonctionneront selon un horaire réduit vendredi.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 2,05 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 2,97 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré 8 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 17 nouveaux plus hauts et 424 nouveaux plus bas.