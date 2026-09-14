Le Nasdaq pèse sur Wall Street alors que les craintes d'un ralentissement dans le secteur de l'IA font plonger Nvidia et les fabricants de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les indices sont en baisse: Dow Jones -0,24%, S&P 500 -0,64%, Nasdaq -1,02%

* Les fabricants de puces électroniques reculent, tandis que les valeurs du secteur des logiciels progressent

* Les géants de l'IA appellent à un ralentissement du développement des modèles

(Dernières informations à l'ouverture des marchés)

par Niket Nishant et Tharuniyaa Lakshmi

Les principaux indices de Wall Street ont reculé lundi, plombés par une vague de ventes sur les principales valeurs de l'IA après que des dirigeants américains de premier plan ont évoqué des risques pour la sécuritéet appelé à un ralentissement du développement des modèlesd'intelligence artificielle .

L'action de Nvidia NVDA.O a chuté de 3, 2%, atteignant son plus bas niveau depuis près de trois semaines, tandis qu'Amazon

AMZN.O , l'un des « Magnificent Seven », a perdu environ 1%.

Samedi, le directeur général d’Anthropic, Dario Amodei, a appelé les entreprises spécialisées dans l’intelligence artificielle à ralentir le rythme auquel elles améliorent les capacités de leurs modèles. Elon Musk, qui dirige xAI, et Sam Altman, directeur général d’OpenAI, ont déclaré partager l’avis d’Amodei.

Les baisses reflètent un refroidissement de l’euphorie, alors qu’une course effrénée au développement de modèles d’IA toujours plus performants cède la place à une réévaluation plus lucide.

Les milliards de dollars investis dans l’IA ont alimenté une hausse stratosphérique de certaines valeurs technologiques et des semi-conducteurs, et ont joué un rôle essentiel dans les fortes hausses des marchés boursiers ces dernières années.

À 9 h 45 (heure de l’Est), l’indice Dow Jones Industrial Average .DJI reculait de 126,58 points, soit 0,24%, à 52.446,71, le S&P 500 .SPX reculait de 48,23 points, soit 0,64%, à 7.608,28, et le Nasdaq Composite .IXIC perdait 268,13 points, soit 1,02%, à 26.064,91.

Les fabricants de puces ont reculé, Intel INTC.O , AMD

AMD.O et Marvell Technology MRVL.O perdant respectivement 5,6%, 5% et 6,3%.

L’indice Philadelphia SE Semiconductor .SOX a chuté d’environ 6% et s’apprêtait à enregistrer sa plus forte baisse journalière depuis le 1er juillet si les pertes actuelles se confirmaient.

Certains investisseurs se demandaient si ce recul allait durer, compte tenu de l’absence de consensus sur la forme que prendrait le ralentissementpréconisé par Amodei.

“Il s’agit probablement davantage d’un hoquet pour les valeurs liées à l’IA que d’un véritable signal d’alarme”, a déclaré Dennis Dick, fondateur et analyste de la structure des marchés chez Triple D Trading.

Sept des onze principaux indices du S&P 500 ont terminé en hausse, les secteurs de la santé .SPXHC et des biens de consommation de base .SPLRCS progressant chacun d’environ 1% chacun, les investisseurs se réfugiant dans les valeurs défensives du marché. L’indice technologique .SPLRCT a été le plus touché, reculant de 0,5%.

Les titres des éditeurs de logiciels, qui avaient été pénalisés par les craintes que l'intelligence artificielle ne vienne perturber leurs activités, ont progressé. ServiceNow

NOW.N , Adobe ADBE.O et Workday WDAY.O ont respectivement gagné 3,8%, 3,6% et 3,2%.

Meta META.O et Alphabet GOOGL.O ont chacune progressé d’environ 2%.

LES INVESTISSEURS S’ATTENDENT À UNE HAUSSE DES TAUX DE LA FED

Les inquiétudes concernant les risques potentielsliés à l’IA se sont intensifiées lorsque Jacob Coxon, chercheur chez Anthropic, a démissionné la semaine dernière en déclarant que “les personnes qui développent l’IA croient sincèrement qu’elle pourrait tous nous tuer d’ici la fin de la décennie”.

Le recul des actions pourrait donner le ton aux marchés à l’approche d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt prévue plus tard dans la semaine, les traders anticipant une probabilité de près de 89% d’une hausse des taux par la Réserve fédérale américaine, selon le FedWatch du CME.

Le moral des investisseurs était déjà en berne après la publication, la semaine dernière, de données indiquant une accélération de l’inflation aux États-Unis .

Les cours du pétrole s’établissent également à des niveaux qui n’avaient plus été observés depuis mai. Les contrats à terme sur le Brent LCoc1 ont progressé d’environ 4% lundi, à 108,83 dollars, tandis que les contrats à terme sur le West Texas Intermediate américain CLc1 ont gagné plus de 3% à 103,88 dollars.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse, dans un rapport de 1,32 pour 1 à la Bourse de New York (NYSE) et de 1,2 pour 1 au Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré sept nouveaux plus hauts sur 52 semaines et trois nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 21 nouveaux plus hauts et 94 nouveaux plus bas.