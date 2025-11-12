Le Nasdaq manque toujours à l'appel de la hausse

(AOF) - Les marchés actions américains évoluent en ordre dispersé, le Nasdaq prolongeant son repli. Pourtant, les objectifs financiers présentés hier par AMD ont convaincu les investisseurs. Son concurrent Nvidia reste, lui, sous pression. Chevron se replie après la présentation de ses objectifs à moyen terme. Les marchés sont toujours soutenus par les espoirs de fin prochaine du shutdown. Vers 17h40, l'indice Dow Jones gagne 0,76% à 48 291,05 points tandis que le Nasdaq Composite perd 0,43% à 23637,07 points. Le rendement du 10 ans américain perd 5,4 points à 4,067%.

AMD (+8,20%, à 257 dollars) déboule en tête de l'indice S&P500 au lendemain de sa journée investisseurs au cours de laquelle il a présenté des objectifs financiers ambitieux à moyen terme. "Un positionnement concurrentiel solide, des opportunités de gagner des parts de marché dans divers secteurs et l'impact grandissant de la croissance de la demande liée à l'intelligence artificielle ont été les thèmes principaux de cette journée," résume J.P. Morgan.

Les chiffres économiques du jour

Aucune statistique d'importance n'est attendue.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

AMD

A l'occasion de sa journée investisseurs, AMD a indiqué anticiper un bénéfice par action ajusté de plus de 20 dollars dans les 3 à 5 prochaines années, contre 3,31 dollars en 2024. Le fabricant de microprocesseurs anticipe par ailleurs une marge opérationnelle ajustée supérieure à 35% à cet horizon. Pour y parvenir, le groupe anticipe une croissance annuelle moyenne de plus de 35% de ses revenus. AMD bénéficiera du dynamisme de son activité de produits pour les centres de données, dont la progression annuelle devrait dépasser 60%.

Lucid Group

Lucid Group a dévoilé le prix de son émission d’obligations convertibles seniors à 7%, pour un montant total de 875 millions de dollars, arrivant à échéance en 2031. L’émission est destinée à des investisseurs qualifiés. L’opération, ainsi que la vente des obligations, devrait avoir lieu autour du 17 novembre, sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.

Chevron

A l'occasion de sa journée des investisseurs, Chevron présente son plan quinquennal à l'horizon 2030. Le groupe pétrolier et gazier américain prévoit une croissance annuelle ajustée des flux de trésorerie disponibles supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent. Il vise une réduction de la fourchette prévisionnelle des dépenses d'investissement à 18-21 milliards de dollars par an. Il anticipe une croissance annuelle du bénéfice par action supérieure à 10% à 70 dollars le baril de Brent.