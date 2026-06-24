Le Nasdaq et le S&P terminent en baisse en raison du recul des valeurs technologiques

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Les actions du secteur de la consommation discrétionnaire mènent la hausse

* Les valeurs technologiques, dont Cerebras Systems, s'effondrent

* Micron recule avant la publication de ses résultats après la clôture

(Mises à jour à la clôture) par Abigail Summerville, Twesha Dikshit et Joel Jose

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse mercredi, plombés par les valeurs technologiques sur fond d’inquiétudes persistantes concernant leurs valorisations élevées, mais la chute des cours du pétrole brut a profité aux compagnies aériennes et aux autres valeurs du secteur du voyage, et le Dow Jones a terminé en hausse.

Les cours du pétrole ont chuté à leur plus bas niveau depuis le début de la guerre avec l'Iran, alors que l'on s'attendait à ce que davantage de pétroliers quittent le détroit d'Ormuz. Le président américain Donald Trump a déclaré que l'Iran avait fait savoir à Washington qu'aucun péage n'était exigé.

L'indice S&P 500 des compagnies aériennes de transport de passagers .SPLRCALI a progressé. Les valeurs technologiques ont reculé, attirant davantagel’attention sur les résultats MU.O du fabricant de puces Micron Technology, attendus après la clôture. Le titre a bondi de plus de 200 % en 2026, mais a chuté mercredi.

Cerebras Systems CBRS.O a chuté après que le concepteur de puces a prévu, dans son premier rapport depuis son introduction en bourse, que ses marges bénéficiaires annuelles seraient inférieures à celles du premier trimestre. L’annonce par OpenAI de sa propre puce d’inférence développée en interne, baptisée Jalapeño, a également pesé sur le titre.

Les inquiétudes concernant les dépenses financées par l’endettement des hyperscalers et les craintes grandissantes d’un durcissement de la politique monétaire de la Réserve fédérale ont alimenté la baisse du marché cette semaine, qui a fait perdre plus de 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière au Nasdaq 100.

« Le débat sur le Moyen-Orient touche à sa fin… les prix de l’énergie sont en baisse », a déclaré Michael Monaghan, associé et gestionnaire de portefeuille chez Founder ETFs. « Mais on assiste toujours à une montée en puissance des dépenses d’investissement dans l’IA où, pour une raison quelconque, les investisseurs apprécient les bénéficiaires de ces dépenses et sanctionnent ceux qui les engagent. »

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 5,86 points, soit 0,08 %, pour clôturer à 7 358,72 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 104,58 points, soit 0,41 %, à 25 482,46. L'indice Dow Jones Industrial Average

.DJI a progressé de 187,97 points, soit 0,36 %, pour atteindre 51 854,81.

Les valeurs des constructeurs immobiliers ont bondi après que Donald Trump a annulé la signature prévue d’un projet de loi bipartite visant à accélérer la mise à disposition de logements abordables. Hovnanian Enterprises HOV.N , PulteGroup PHM.N et Toll Brothers TOL.N ont toutes progressé.

Parmi les autres titres en vue, Hertz HTZ.O a chuté après que la société de location de voitures a indiqué qu’elle s’attendait à un résultat opérationnel ajusté pour le deuxième trimestre proche de la fourchette basse de ses prévisions et a annoncé un projet d’émission de 100 millions de dollars d’actions ordinaires.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs renforcent leurs paris sur une deuxième hausse des taux de la Fed d’ici fin décembre. Auparavant, le marché tablait sur une seule hausse de 25 points de base.

L’indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE), indice d’inflation de référence de la Fed et suivi de près, pourrait donner jeudi des indications sur l’orientation de la politique monétaire.