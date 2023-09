Le Nasdaq et le S&P atteignent leur plus bas niveau en un mois, les inquiétudes concernant les taux d'intérêt augmentant les rendements et freinant les actions de croissance

(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles.) * Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage et les ventes de logements existants chutent en août * FedEx progresse grâce à une hausse surprise de ses bénéfices * Broadcom en baisse sur le rapport Google remplacerait co en tant que fournisseur de puces d'intelligence artificielle * Indices en baisse: Dow 0,47%, S&P 0,86%, Nasdaq 1,22% (Mise à jour à 12:03 p.m. ET/ 1603 GMT) par Ankika Biswas et Shristi Achar A 21 septembre (Reuters) - Le S&P 500 et le Nasdaq ont chuté à leur plus bas niveau depuis plus d'un mois jeudi, alors qu'une hausse des rendements du Trésor a fait chuter les valeurs de croissance après que la Réserve fédérale ait signalé une nouvelle hausse des taux cette année. Les actions sensibles aux taux, notamment Tesla TSLA.O , Meta Platforms META.O , Amazon.com AMZN.O , Alphabet GOOGL.O et Nvidia NVDA.O ont chuté de 1,9 % à 3,3 % alors que les rendements des bons du Trésor à deux ans et à 10 ans US2YT=RR US10YT=RR ont atteint des sommets pluriannuels. US/ La société de semi-conducteurs Broadcom AVGO.O a chuté de 3,7%, entraînant l'indice des puces de Philadelphie .SOX en baisse de 1,2%, après qu'un rapport a montré que les dirigeants de Google avaient discuté de l'abandon de la société en tant que fournisseur de puces d'intelligence artificielle dès 2027. Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD a entraîné une baisse généralisée des principaux indices sectoriels du S&P 500, en recul de 2,2 %. La Fed a annoncé une pause très attendue mercredi, bien que ses projections trimestrielles actualisées montrent que le taux de référence pourrait être relevé une fois de plus en 2023 pour atteindre une fourchette maximale de 5,50 %-5,75 %, tandis que la politique monétaire pourrait rester plus stricte que prévu jusqu'en 2024. "Il s'agit de la poursuite de la stratégie efficace de la Fed qui consiste à parler de hawkish. Nous avons obtenu une pause et une menace que si l'inflation ne continue pas à se modérer, la Fed est prête à agir", a déclaré Thomas Hayes, président de Great Hill Capital LLC. Les demandes d'allocations chômage aux États-Unis ont chuté de manière inattendue la semaine dernière, tandis qu'une baisse surprise des ventes de logements existants en août et une chute plus importante que prévu de l'indice de conjoncture de la Fed de Philadelphie en septembre ont alimenté les craintes d'une récession. "Avec des taux d'intérêt aussi élevés et d'autres mesures de l'économie plus faibles que prévu, on craint de plus en plus une récession", a déclaré Sam Stovall, responsable de la stratégie d'investissement chez CFRA Research. L'indice de volatilité CBOE .VIX , connu comme la "jauge de la peur" de Wall Street, a atteint son niveau le plus élevé depuis près d'un mois, reflétant l'anxiété croissante des investisseurs. Les paris des traders sur le maintien du taux de référence en novembre et décembre s'élevaient à 74% et 55%, respectivement, selon l'outil FedWatch du CME. La faible performance des récentes cotations après leurs premiers sommets a atténué les espoirs d'une reprise probable du marché des offres publiques initiales dans un contexte de taux d'intérêt élevés et de baisse générale du marché. La société d'automatisation du marketing Klaviyo's KVYO.N et Instacart CART.O ont chuté de 1,2 % et 0,1 %, respectivement, tandis qu'Arm Holdings ARM.O a perdu 4,8 % pour tomber en dessous de son prix d'introduction en bourse de 51 $ par action. À 12:03 p.m. ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI était en baisse de 191,90 points, ou 0,56%, à 34 248,98, le S&P 500 .SPX était en baisse de 49,20 points, ou 1,12%, à 4 353,00, et le Nasdaq Composite .IXIC était en baisse de 178,26 points, ou 1,32%, à 13 290,87. FedEx FDX.N a ajouté 4,2% après avoir surpris les investisseurs avec un important bénéfice trimestriel . Fox Corp FOXA.O et News Corp NWSA.O ont ajouté 2,9% et 1,7%, respectivement, après que Rupert Murdoch a quitté la présidence des deux entreprises. Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse dans une proportion de 5,63 contre 1 sur le NYSE et de 2,60 contre 1 sur le Nasdaq. L'indice S&P a enregistré trois nouveaux records sur 52 semaines et 21 nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq a enregistré 10 nouveaux records et 304 nouveaux records à la baisse.