Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en baisse, mais bien au-dessus de leurs plus bas niveaux, les investisseurs profitant des bonnes affaires

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé mercredi dans un contexte de vente massive dans le secteur technologique, mais ont terminé bien au-dessus de leurs plus bas niveaux de la journée, les chasseurs de bonnes affaires étant intervenus à l'approche de la fête de Thanksgiving aux États-Unis.

Le Dow Jones a terminé en hausse.

Le Nasdaq avait perdu plus de 4 % plus tôt dans la séance , la vague de ventes sur les titres liés à l’IA et les nouvelles propositions de droits de douane américains ayant pesé sur le moral des investisseurs.

« Il y a tous ces vents contraires potentiels, mais il y a aussi une certaine tendance à acheter sur les baisses, et cela fait partie de ce que nous observons », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

« Les ventes massives ont tendance à jeter le bébé avec l’eau du bain. Les investisseurs tirent parti de certaines de ces divergences », a-t-il ajouté.

L’ .SPLRCT , secteur technologique, a mené la baisse parmi les secteurs du S&P 500, tandis que les matériaux .SPLRCM et l’immobilier .SPLRCR figuraient parmi les secteurs les plus performants.

Wall Street a été secoué ce mois-ci, en partie en raison des inquiétudes concernant Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l’IA. Jensen Huang a démissionné de son poste de directeur général au début du mois, mais le conseil d’administration de la société l’a réintégré lundi. Le S&P 500 affiche une baisse d’environ 5 % sur le mois.

Les volumes ont été inférieurs à la moyenne à l'approche des jours fériés. La Bourse sera fermée jeudi et fermera plus tôt vendredi.

Selon les données préliminaires, le S&P 500 .SPX a perdu 18,01 points, soit 0,25 %, pour terminer à 7 183,08 points, tandis que le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 154,10 points, soit 0,65 %, à 23 579,44. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 155,20 points, soit 0,31 %, pour atteindre 50 173,90.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'IA PÈSENT SUR LES MARCHÉS

L'action Nvidia a chuté, tout comme l'indice des semi-conducteurs .SOX , alors que la vague de ventes dans le secteur technologique s'intensifiait.

Les craintes d’un renforcement de la surveillance réglementaire du secteur de l’IA, suite à la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis, ont alimenté les inquiétudes concernant les valeurs liées à l’IA. En début de séance, le Nasdaq 100 .NDX a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture, frôlant ainsi le seuil du marché baissier.

Les investisseurs ont également dû digérer l’annonce selon laquelle les États-Unis ont proposé de nouveaux droits de douane sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux afin de lutter contre ce qu’ils qualifient d’« excédent structurel de capacité industrielle », ravivant ainsi les tensions commerciales mondiales.

Les données ont montré que l’économie américaine avait progressé bien plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l’inflation a encore augmenté en octobre, renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

Ces droits de douane supplémentaires pourraient assombrir les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée et que les cours du pétrole ont augmenté régulièrement en raison de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.