Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en baisse, mais bien au-dessus de leurs plus bas niveaux, les investisseurs profitant des bonnes affaires

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé mercredi dans un contexte de vente massive liée à l'intelligence artificielle, mais ont terminé bien au-dessus de leurs plus bas niveaux de la journée, les chasseurs de bonnes affaires étant intervenus à l'approche de la fête de Thanksgiving aux États-Unis.

Le Dow Jones a terminé en hausse.

Le Nasdaq a chuté de plus de 4 % en début de séance, la vague de ventes sur les titres liés à l’IA et les nouvelles propositions américaines de droits de douane ayant pesé sur le moral des investisseurs.

« Il y a tous ces vents contraires potentiels, mais il y a aussi une certaine tendance à acheter sur les baisses, et cela fait partie de ce que nous observons », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

« Les vagues de ventes généralisées ont tendance à jeter le bébé avec l’eau du bain. Les investisseurs tirent parti de certaines de ces divergences », a-t-il ajouté.

Les secteurs de la technologie .SPLRCT et de la consommation discrétionnaire .SPLRCD ont chacun reculé de 1 % et ont mené la baisse parmi les secteurs du S&P 500, tandis que ceux des matériaux .SPLRCM et de l’immobilier .SPLRCR ont été en tête des hausses. Les valeurs de rendement ont surperformé les valeurs de croissance, l’indice Russell 1000 Value .RLV progressant de 0,4 % et l’indice Russell 1000 Growth .RLG reculant de 0,8 %.

Wall Street a été secoué ce mois-ci, en partie en raison des inquiétudes concernant Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l’IA. Jensen Huang a démissionné de son poste de directeur général au début du mois, mais le conseil d’administration de la société l’a réintégré lundi. Le Nasdaq Composite affiche une baisse de 7,3 % sur le mois.

« Il s’agit globalement d’une vague de ventes davantage dictée par le sentiment des investisseurs », a déclaré Charlie Ripley, stratège en chef des investissements chez Allianz Investment Management.

Dans le même temps, pour certaines entreprises, du point de vue du ratio cours/bénéfice, « les choses commencent à paraître plus attractives », a-t-il ajouté.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 164,25 points, soit 0,33 %, à 50 182,95, le S&P 500 .SPX a perdu 18,31 points, soit 0,25 %, à 7 182,78 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 147,73 points, soit 0,62 %, à 23 585,80.

Le marché sera fermé jeudi et fermera plus tôt vendredi.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'IA PERSISTENT

L'action Nvidia a chuté de 3,9 % et l'indice des semi-conducteurs .SOX a reculé de 0,7 %, tandis que l'action Amazon AMZN.O a perdu 3,1 %. Du côté des bonnes nouvelles, le fabricant d'ordinateurs HP HPQ.N a progressé de 11,5 % après avoir annoncé un chiffre d'affaires et un bénéfice au quatrième trimestre supérieurs aux estimations des analystes.

Les craintes d’un renforcement de la surveillance réglementaire du secteur de l’IA à la suite de la victoire écrasante des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis ont alimenté les inquiétudes concernant les valeurs liées à l’IA. En début de journée, le Nasdaq 100 .NDX a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture, frôlant ainsi le seuil du marché baissier.

De nouveaux droits de douane pourraient assombrir les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée et que les cours du pétrole ont augmenté régulièrement en raison de la guerre en Iran.

Les États-Unis ont proposé d’imposer des droits de douane sur les marchandises provenant de 14 partenaires commerciaux afin de lutter contre ce qu’ils qualifient de « surcapacité industrielle structurelle », ravivant ainsi les tensions commerciales mondiales.

Par ailleurs, les investisseurs ont pris connaissance de données indiquant que l’économie américaine avait progressé bien plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l’inflation a encore augmenté en octobre, renforçant ainsi les anticipations d’une hausse des taux par la Réserve fédérale le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

« Les droits de douane sont en partie responsables de l’inflation… ce qui va en fait à l’encontre de ce que la Fed tente de faire », a déclaré Peter Cardillo, économiste en chef chez Spartan Capital Securities à New York.

Le volume des échanges a été inférieur à la moyenne pendant une partie de la séance. Les échanges sur les places boursières américaines se sont clôturés à environ 22 milliards d’actions.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 2,04 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a enregistré 54 nouveaux plus-hauts et 629 nouveaux plus-bas à la NYSE. Sur le Nasdaq, 2 902 titres ont progressé et 2 009 ont reculé, les titres en hausse étant 1,44 fois plus nombreux que ceux en baisse. Le S&P 500 a enregistré 20 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 44 nouveaux plus-hauts et 479 nouveaux plus-bas.