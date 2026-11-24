Le Nasdaq et le S&P 500 terminent en baisse après le rebond de lundi, porté par Nvidia

Le Nasdaq et le S&P 500 ont clôturé en baisse mardi, alors que Nvidia et d'autres valeurs technologiques ont cédé une partie des gains importants enregistrés la veille et que les investisseurs se préparaient à d'éventuels nouveaux droits de douane.

Le titre Nvidia a reculé, les investisseurs évaluant les implications de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général d' lundi, suite aux interrogations concernant les risques politiques et de gouvernance liés à son retour. Les .SPLRCT s technologiques ont été à l'origine des baisses sectorielles au sein du S&P 500.

La décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang a entraîné un fort rebond du marché et du cours de l’action Nvidia lundi. Jensen Huang avait démissionné plus tôt ce mois-ci à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Reuters a rapporté, citant trois personnes proches du dossier, que l’administration Trump s’apprêtait à publier d’ici peu les conclusions d’une enquête visant à lutter contre les excédents de capacité industrielle présumés chez 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, et que de nouveaux droits de douane sur un large éventail de produits étaient attendus.

« Après la plus forte hausse depuis des mois, on pouvait s’attendre à quelques prises de bénéfices. En fin de compte, un seul titre ne résout pas vraiment les interrogations des investisseurs concernant les échanges liés à l’IA », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Financial Group.

Selon les données préliminaires, l’indice S&P 500 .SPX a perdu 34,72 points, soit 0,48 %, pour clôturer à 7 202,45 points, tandis que l’indice Nasdaq Composite .IXIC a reculé de 349,04 points, soit 1,45 %, à 23 740,52. L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a progressé de 433,48 points, soit 0,87 %, pour atteindre 50 028,79.

Avant le rebond de lundi, les valeurs liées à l’IA étaient en difficulté depuis plusieurs semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.

Des droits de douane supplémentaires ajouteraient à l’incertitude sur le marché, tandis que les investisseurs se montraient également prudents à l’approche de la publication, mercredi, du rapport sur les dépenses de consommation des ménages, a indiqué Goldman.

Les droits de douane imposés par l'administration ont contribué à la hausse des prix des biens de consommation aux États-Unis.

L'indice des prix des dépenses de consommation personnelles (PCE) est l'un des principaux indicateurs d'inflation suivis par la Réserve fédérale. Selon l'outil FedWatch du CME Group, les opérateurs anticipent majoritairement une hausse des taux de 25 points de base de la part de la Fed le mois prochain.

Les détaillants figuraient parmi les valeurs en hausse de la journée, notamment le titre Abercrombie & Fitch ANF.N , qui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.

Plus tôt, une enquête du Conference Board a révélé que la confiance des consommateurs américains avait atteint en novembre son plus haut niveau depuis près de deux ans , dans un contexte d’optimisme concernant le marché du travail et l’économie à la suite des élections de mi-mandat de ce mois-ci.