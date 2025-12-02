Le Nasdaq et le S&P 500 sont en hausse, les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed augmentent, Boeing progresse

Indices en hausse: Dow 0,30 %, S&P 500 0,13 %, Nasdaq 0,35 %

Boeing en hausse, prévoit une augmentation des livraisons d'avions à réaction en 2026

Le bitcoin se stabilise après des pertes massives

Warner Bros en hausse suite à une offre de Netflix

(Mise à jour des transactions de mi-séance) par Johann M Cherian et Pranav Kashyap

Les principaux indices de Wall Street ont progressé dans un marché agité mardi, le Nasdaq atteignant son plus haut niveau en trois semaines, les actions technologiques ayant grimpé sur les paris croissants que la Réserve fédérale réduira bientôt ses taux d'intérêt.

Boeing BA.N a mené le Dow Jones, bondissant de 7,9% après que le constructeur d'avions ait prévu des livraisons plus importantes pour ses avions 737 et 787 l'année prochaine.

Le secteur des technologies de l'information .SPLRCT a mené les gains sur le S&P 500, alors que la plupart des autres secteurs étaient dans le rouge. Un indice plus large des puces

.SOX a gagné 1% et Intel INTC.O a augmenté de 6%.

Ce rebond fait suite à un début de mois de décembre difficile, lorsque les trois principaux indices ont interrompu une série de gains d'une semaine lundi, sous la pression de la hausse des rendements du Trésor et d'une chute brutale des actions liées aux cryptomonnaies.

Les données récentes ont indiqué un ralentissement progressif de l'économie, mais la plupart des décideurs politiques ont incité à la prudence concernant les réductions de taux, avertissant que les pressions inflationnistes pourraient réapparaître.

Cependant, une série de remarques dovish de la part des principaux membres votants au cours des dernières semaines a amené les traders à parier sur une probabilité de 87,4 % d'une réduction de 25 points de base la semaine prochaine, soit près du double de la probabilité observée il y a un mois, selon l'outil FedWatch du CME Group.

Selon Peter Andersen, fondateur d'Andersen Capital Management, la Fed est vraiment tiraillée entre la pression publique en faveur d'une réduction des taux et la réalité de l'économie.

"Même s'il existe quelques poches de faiblesse, la tendance générale est forte et je ne pense pas qu'une baisse des taux soit justifiée à ce stade

La publication vendredi de l'indice des dépenses de consommation personnelle (PCE), l'indicateur d'inflation préféré de la Fed, pourrait renforcer les attentes concernant la décision politique de la banque centrale la semaine prochaine.

A 11:22 a.m . ET, le Dow Jones Industrial Average .DJI a augmenté de 142,87 points, ou 0,30%, à 47,432.20, le S&P 500

.SPX a gagné 8,74 points, ou 0,13%, à 6,821.37 et le Nasdaq Composite .IXIC a gagné 80,49 points, ou 0,35%, à 23,356.41.

Les marchés ont également suivi avec attention qui pourrait succéder au président de la Fed Jerome Powell à la fin de son mandat l'année prochaine, des rapports suggérant que le conseiller économique de la Maison Blanche, Kevin Hassett, est un candidat de premier plan. La décision est attendue avant Noël.

Procter & Gamble PG.N a perdu 2,5% après que le géant des biens de consommation emballés a signalé un coup de la fermeture du gouvernement américain.

Warner Bros Discovery < WBD.O > a augmenté d'environ 1 % après que des rapports ont déclaré qu'il avait reçu une deuxième série d'offres, y compris une offre de Netflix < NFLX.O >.

Les valeurs cryptographiques, dont Strategy MSTR.O et Coinbase COIN.O , ont augmenté respectivement de 4 % et de 2,6 %, les prix du bitcoin BTC= montrant des signes de stabilisation après sa plus forte perte en dollars depuis mai 2021 lors de la séance précédente.

L'envoyé spécial américain Steve Witkoff et le gendre du président américain Donald Trump, Jared Kushner, devraient rencontrer le président russe Vladimir Poutine pour des discussions sur un éventuel moyen de mettre fin à la guerre en Ukraine.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 1,08 contre 1 à la Bourse de New York. Les valeurs en progression ont été plus nombreuses que les valeurs en déclin dans un rapport de 1,12 contre 1 sur le Nasdaq.

Le S&P 500 a enregistré neuf nouveaux records sur 52 semaines et deux nouveaux records à la baisse, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 54 nouveaux records et 64 nouveaux records à la baisse ce mardi.