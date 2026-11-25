Le Nasdaq et le S&P 500 reculent, mais s'éloignent de leurs plus bas niveaux de la journée, les investisseurs étant à la recherche de bonnes affaires

Le S&P 500 et le Nasdaq ont reculé mercredi dans un contexte de vente massive dans le secteur technologique, mais ont fortement rattrapé leurs pertes antérieures grâce à l'intervention de chasseurs de bonnes affaires à l'approche de la fête de Thanksgiving aux États-Unis.

Le Dow Jones a terminé en hausse.

Le Nasdaq avait perdu plus de 4 % plus tôt dans la séance, la vague de ventes sur les titres liés à l’IA et les nouvelles propositions américaines de droits de douane ayant pesé sur le moral des investisseurs .

« Il y a tous ces vents contraires potentiels, mais il y a aussi une certaine tendance à acheter sur les baisses, et cela fait partie de ce que nous observons », a déclaré Oliver Pursche, vice-président senior et conseiller chez Wealthspire Advisors à Westport, dans le Connecticut.

« Les vagues de ventes généralisées ont tendance à jeter le bébé avec l’eau du bain. Les investisseurs tirent parti de certaines de ces divergences », a-t-il ajouté.

Alors que le secteur technologique .SPLRCT reculait de plus de 1 %, les secteurs des matériaux .SPLRCM et de l’immobilier .SPLRCR figuraient en tête des secteurs en hausse du S&P 500.

Wall Street a été secoué ce mois-ci, en partie en raison des inquiétudes concernant Nvidia NVDA.O , leader dans le domaine de l’IA. Jensen Huang a démissionné de son poste de directeur général au début du mois, mais le conseil d’administration de la société l’a réintégré lundi.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 346,96 points, soit 0,69 %, pour atteindre 50 365,85, le S&P 500 .SPX a perdu 6,03 points, soit 0,08 %, à 7 195,06 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 121,93 points, soit 0,52 %, à 23 611,61.

Les volumes ont été faibles. La Bourse sera fermée jeudi et fermera plus tôt vendredi.

Le Nasdaq 100 .NDX a brièvement chuté de 20 % par rapport à son plus haut historique de clôture, frôlant ainsi le seuil du marché baissier.

LES INQUIÉTUDES LIÉES À L'IA PÈSENT SUR LE MARCHÉ

L'action Nvidia a reculé de 4,7 % et l'indice des semi-conducteurs .SOX a perdu 1,3 %.

Les craintes d’un renforcement de la surveillance réglementaire du secteur de l’IA, suite à la victoire écrasante des démocrates lors des élections de mi-mandat aux États-Unis, ont alimenté les inquiétudes concernant les valeurs liées à l’IA.

Les investisseurs ont également pris connaissance de la nouvelle selon laquelle les États-Unis ont proposé de nouveaux droits de douane à l’encontre de 14 partenaires commerciaux afin de lutter contre ce qu’ils qualifient d’« excès structurel de capacité industrielle », ravivant ainsi les tensions commerciales mondiales.

Les données ont montré que l’économie américaine avait progressé bien plus rapidement que prévu initialement au troisième trimestre, tandis que l’inflation a encore augmenté en octobre, renforçant les anticipations d’une hausse des taux d’intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain, puis à nouveau début 2027.

Ces droits de douane supplémentaires pourraient assombrir les perspectives des investisseurs, déjà confrontés à la perspective d’un maintien des taux d’intérêt à un niveau élevé pendant plus longtemps, alors que l’inflation s’est accélérée et que les cours du pétrole ont augmenté régulièrement en raison de la guerre entre les États-Unis et l’Iran.

À la Bourse de New York (NYSE), les titres en hausse ont été 2,08 fois plus nombreux que ceux en baisse. On a dénombré 43 nouveaux plus hauts et 594 nouveaux plus bas à la NYSE.

Sur le Nasdaq, 2 730 titres ont progressé et 2 016 ont reculé, les titres en hausse dépassant les titres en baisse dans un rapport de 1,35 pour 1.

Le S&P 500 a enregistré 19 nouveaux plus hauts sur 52 semaines et 11 nouveaux plus bas, tandis que le Nasdaq Composite a enregistré 34 nouveaux plus hauts et 465 nouveaux plus bas.