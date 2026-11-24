Le Nasdaq et le S&P 500 reculent après le rebond de lundi, tiré par Nvidia

Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mardi, alors que Nvidia et d'autres valeurs technologiques ont cédé une partie des gains importants enregistrés la veille et que les investisseurs se préparaient à d'éventuels nouveaux droits de douane.

L'action Nvidia a chuté de 7,3 %, les investisseurs évaluant les implications de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général d' lundi, suite aux interrogations concernant les risques politiques et de gouvernance liés à son retour. Le secteur de la technologie .SPLRCT a reculé de 3 %, entraînant les baisses sectorielles au sein du S&P 500.

La décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang a entraîné un fort rebond du marché et du cours de l’action Nvidia lundi. Jensen Huang avait démissionné plus tôt ce mois-ci à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.

Reuters a rapporté, citant trois personnes proches du dossier, que l’administration Trump s’apprête à publier d’ici peu les conclusions d’une enquête visant à lutter contre les excédents de capacité industrielle présumés chez 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, et que de nouveaux droits de douane sur un large éventail de produits sont attendus.

« Après la plus forte remontée depuis des mois, on pouvait s’attendre à quelques prises de bénéfices. En fin de compte, un seul titre ne suffit pas à dissiper les interrogations des investisseurs concernant le secteur de l’IA », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Financial Group.

Avant le rebond de lundi, les valeurs liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.

L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 421,18 points, soit 0,85 %, pour atteindre 50 016,49, le S&P 500 .SPX a perdu 35,19 points, soit 0,49 %, à 7 201,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 359,76 points, soit 1,49 %, à 23 730,37.

Des droits de douane supplémentaires ajouteraient à l'incertitude sur les marchés, tandis que les investisseurs se montraient également prudents dans l'attente du rapport sur les dépenses de consommation des ménages prévu mercredi, a indiqué Goldman.

Les droits de douane imposés par l'administration ont contribué à la hausse des prix des biens de consommation aux États-Unis.

Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs anticipent majoritairement une hausse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain.

L'action d'Anthropic ( ANT.O ) a chuté sous son prix d'introduction en bourse de 83 dollars, l'entrée en bourse spectaculaire de cette start-up spécialisée dans l'IA la semaine dernière n'ayant pas réussi à raviver l'enthousiasme pour le secteur de l'IA.

Les détaillants figuraient parmi les gagnants de la journée, notamment le titre Abercrombie & Fitch ANF.N , qui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.

Plus tôt, une enquête du Conference Board a révélé que la confiance des consommateurs américains avait atteint en novembre son plus haut niveau depuis près de deux ans , dans un contexte d’optimisme concernant le marché du travail et l’économie à la suite des élections de mi-mandat de ce mois-ci.

À la Bourse de New York, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,08 pour 1. On a dénombré 45 nouveaux plus-hauts et 271 nouveaux plus-bas à la Bourse de New York.

Sur le Nasdaq, 2 403 titres ont progressé et 2 308 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 1,04 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a affiché 44 nouveaux plus-hauts et 291 nouveaux plus-bas.