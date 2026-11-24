Le Nasdaq et le S&P 500 ont reculé mardi, alors que Nvidia et d'autres valeurs technologiques ont cédé une partie des gains importants enregistrés la veille et que les investisseurs se préparaient à d'éventuels nouveaux droits de douane.
L'action Nvidia a chuté de 7,3 %, les investisseurs évaluant les implications de la réintégration de Jensen Huang au poste de directeur général d' lundi, suite aux interrogations concernant les risques politiques et de gouvernance liés à son retour. Le secteur de la technologie .SPLRCT a reculé de 3 %, entraînant les baisses sectorielles au sein du S&P 500.
La décision de Nvidia de réintégrer Jensen Huang a entraîné un fort rebond du marché et du cours de l’action Nvidia lundi. Jensen Huang avait démissionné plus tôt ce mois-ci à la suite de révélations concernant des relations extraconjugales, dont l’une avec une espionne chinoise présumée.
Reuters a rapporté, citant trois personnes proches du dossier, que l’administration Trump s’apprête à publier d’ici peu les conclusions d’une enquête visant à lutter contre les excédents de capacité industrielle présumés chez 16 grands partenaires commerciaux des États-Unis, et que de nouveaux droits de douane sur un large éventail de produits sont attendus.
« Après la plus forte remontée depuis des mois, on pouvait s’attendre à quelques prises de bénéfices. En fin de compte, un seul titre ne suffit pas à dissiper les interrogations des investisseurs concernant le secteur de l’IA », a déclaré Gene Goldman, directeur des investissements chez Cetera Financial Group.
Avant le rebond de lundi, les valeurs liées à l’IA étaient en difficulté depuis des semaines, les investisseurs s’interrogeant sur les dépenses financées par l’endettement du secteur et sur les rendements qu’il pourrait générer.
L'indice Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 421,18 points, soit 0,85 %, pour atteindre 50 016,49, le S&P 500 .SPX a perdu 35,19 points, soit 0,49 %, à 7 201,98 et le Nasdaq Composite .IXIC a perdu 359,76 points, soit 1,49 %, à 23 730,37.
Des droits de douane supplémentaires ajouteraient à l'incertitude sur les marchés, tandis que les investisseurs se montraient également prudents dans l'attente du rapport sur les dépenses de consommation des ménages prévu mercredi, a indiqué Goldman.
Les droits de douane imposés par l'administration ont contribué à la hausse des prix des biens de consommation aux États-Unis.
Selon l’outil FedWatch du CME Group, les opérateurs anticipent majoritairement une hausse des taux de 25 points de base par la Réserve fédérale le mois prochain.
L'action d'Anthropic ( ANT.O ) a chuté sous son prix d'introduction en bourse de 83 dollars, l'entrée en bourse spectaculaire de cette start-up spécialisée dans l'IA la semaine dernière n'ayant pas réussi à raviver l'enthousiasme pour le secteur de l'IA.
Les détaillants figuraient parmi les gagnants de la journée, notamment le titre Abercrombie & Fitch ANF.N , qui a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices.
Plus tôt, une enquête du Conference Board a révélé que la confiance des consommateurs américains avait atteint en novembre son plus haut niveau depuis près de deux ans , dans un contexte d’optimisme concernant le marché du travail et l’économie à la suite des élections de mi-mandat de ce mois-ci.
À la Bourse de New York, les titres en hausse ont dépassé les titres en baisse dans un rapport de 1,08 pour 1. On a dénombré 45 nouveaux plus-hauts et 271 nouveaux plus-bas à la Bourse de New York.
Sur le Nasdaq, 2 403 titres ont progressé et 2 308 ont reculé, les titres en hausse l'emportant sur ceux en baisse dans un rapport de 1,04 pour 1. Le S&P 500 a enregistré 9 nouveaux plus-hauts sur 52 semaines et 4 nouveaux plus-bas, tandis que le Nasdaq Composite a affiché 44 nouveaux plus-hauts et 291 nouveaux plus-bas.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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